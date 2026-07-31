La Lega dei Ticinesi intende verificare la possibilità di un’intesa con l’UDC in vista delle prossime elezioni cantonali. La decisione è stata presa venerdì sera ad Arbedo-Castione, nel corso dell’assemblea ordinaria del movimento.

L'unica presenza confermata alla canditatura per la Lega dei Ticinesi è, fin qui, Norman Gobbi.

Come riporta la RSI, l’ipotesi di avviare un confronto con i democentristi è stata avanzata da Antonella Bignasca, editrice del «Mattino della domenica», e ha ottenuto il sostegno dei presenti.

La mossa arriva a circa un mese dall’annuncio dell’UDC di voler presentarsi autonomamente alle urne e in un quadro politico mutato dalle dimissioni di Claudio Zali dal Consiglio di Stato.

Resta ora da capire se l’UDC accetterà l’invito e se l’eventuale incontro potrà tradursi in una collaborazione elettorale.

Sul fronte delle candidature, la Lega non ha ancora comunicato altri nomi: l’unica presenza confermata è quella del consigliere di Stato uscente Norman Gobbi.