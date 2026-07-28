«Esclude fatti di rilevanza penale»
La Lega congela ogni decisione: Zali prenderà posizione nei prossimi giorni
Claudio Zali ha incontrato i vertici del partito (immagine d'archivio).
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Il consigliere di Stato ha incontrato i vertici del movimento e ha escluso comportamenti penalmente rilevanti. Eventuali provvedimenti arriveranno soltanto dopo la sua presa di posizione pubblica.
La Lega dei Ticinesi prende tempo sul caso che coinvolge Claudio Zali.
Martedì sera il coordinamento del movimento ha incontrato il consigliere di Stato per ascoltare direttamente la sua versione e valutare gli sviluppi politici della vicenda.
Secondo quanto riferito dal «Corriere del Ticino» , durante il colloquio Zali ha fornito le proprie spiegazioni, ribadendo di «escludere di aver commesso fatti di rilevanza penale», come si legge in una nota divulgata dal partito.
Il consigliere di Stato ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni renderà pubblica la propria posizione e comunicherà «le decisioni che intenderà assumere».
Fino a quel momento, il coordinamento leghista non si pronuncerà nel merito.
La linea scelta dal movimento è quindi quella dell’attesa. Il coordinamento ha fatto sapere di voler attendere l’intervento pubblico di Zali «prima di esprimersi sulla vicenda e adottare eventuali provvedimenti».
All’incontro, precisa la «RSI», erano presenti il coordinatore Daniele Piccaluga, il consigliere di Stato Norman Gobbi e il vicecoordinatore Alessandro Mazzoleni.
Claudio Zali, lo ricordiamo, si trova al centro di tre vicende distinte emerse negli ultimi giorni: alcuni file audio nei quali avrebbe incitato alla violenza, l’indagine relativa al caso del quattordicenne alla Farera e una mail inviata all’Ente ospedaliero cantonale per favorire l’assunzione di una conoscente.