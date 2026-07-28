«Esclude fatti di rilevanza penale» La Lega congela ogni decisione: Zali prenderà posizione nei prossimi giorni

Claudio Zali ha incontrato i vertici del partito (immagine d'archivio).

Il consigliere di Stato ha incontrato i vertici del movimento e ha escluso comportamenti penalmente rilevanti. Eventuali provvedimenti arriveranno soltanto dopo la sua presa di posizione pubblica.