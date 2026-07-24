Per ora, nessuna presa di posizione
La Lega sceglie il silenzio sul caso Zali: vertice fissato per martedì
sda
Piccaluga convoca Gobbi, Zali e il Coordinamento del movimento. Fino alla riunione non sono previste nuove dichiarazioni.
La Lega dei Ticinesi prende tempo e rinvia ogni valutazione a martedì 28 luglio.
Daniele Piccaluga ha convocato una riunione con il Coordinamento del Movimento, con l’obiettivo di esaminare le questioni emerse negli ultimi giorni.
Al tavolo siederanno Norman Gobbi e Claudio Zali. Quest’ultimo, parteciperà all’incontro dopo il rientro dall’estero.
Il vertice, scrive Piccaluga, servirà a ricostruire il quadro della situazione, permettere un confronto interno e valutare collegialmente gli elementi emersi.
La linea scelta dal movimento, almeno fino a quel momento, è quella della massima prudenza.
Piccaluga ha infatti annunciato che la Lega non rilascerà altre dichiarazioni sulla vicenda prima della riunione. Ogni ulteriore presa di posizione è quindi congelata in attesa del confronto di martedì.