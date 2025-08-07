Immagine illustrativa d'archivio. KEYSTONE

I nuovi dazi statunitensi del 39% stanno colpendo duramente la Svizzera. Sono particolarmente toccati gli orologi, i macchinari, il cioccolato e il formaggio. L'economia teme perdite di posti di lavoro, fallimenti e un crollo massiccio delle esportazioni. Ecco cinque elementi chiave da tener presente per capire la situazione.

La mannaia tariffaria degli Stati Uniti ha dato una scossa alla Svizzera: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato dazi doganali del 39% sulle importazioni elvetiche.

«La prosperità di tutti è a rischio», ha avvertito Swissmem, l'associazione di categoria dell'industria tecnologica.

I dazi saranno pagati dagli importatori e dai consumatori statunitensi, ma questo renderà il «Made in Switzerland» così costoso da far crollare gli ordini, teme il settore. Gli Stati Uniti sono il più importante mercato della Svizzera, con quasi il 19% delle esportazioni totali.

Dal canto suo l'associazione di settore Economiesuisse ha messo in guardia dai fallimenti delle aziende. Il direttore di Swissmem Stefan Brupbacher vede decine di migliaia di posti di lavoro a rischio. Anche perché i concorrenti dell'UE sono soggetti «solo» a tariffe statunitensi del 15%.

Il KOF, il Centro di ricerca economica dell'Università ETH di Zurigo, ha calcolato che con dazi del 39% il prodotto interno lordo svizzero diminuirà dallo 0,3 allo 0,6%.

Se a ciò si aggiungesse l'industria farmaceutica, finora esente, il calo sarebbe probabilmente di almeno lo 0,7%.

Chi è più colpito in Svizzera? Ecco i cinque punti principali da tener presente.

L'industria orologiera

Gli orologi svizzeri sono molto popolari tra i ricchi negli Stati Uniti: Rolex, Breitling, Tag Heuer sono tra i marchi già stati visti al polso di Donald Trump e di altri miliardari del suo gabinetto.

I dipendenti di Kif-Parechoc producono ingranaggi per orologi meccanici a Le Brassus VD, fotografati lunedì 20 gennaio 2025. KEYSTONE

Nessun altro Paese importa così tanti orologi svizzeri come gli Stati Uniti: pezzi per un valore di 4,3 miliardi di franchi nel 2024, seguiti dalla Cina con 2 miliardi. La quota statunitense delle esportazioni di orologi è del 16,8%.

Chrystel Graf, presidente del Consiglio di Stato del Canton Neuchâtel, parla di un «colpo di clava». Il suo Cantone, con le città di La-Chaux-de-Fonds e Le Locle, è considerato la culla dell'orologeria svizzera e ha prodotto marchi come Omega, Longines, Tissot e Audemars Piguet.

L'industria delle macchine

Le aziende svizzere sono tra i leader del mercato mondiale in alcuni settori con macchine e componenti di precisione: escavatori speciali, apparecchiature di ispezione per il controllo delle condutture o sensori per l'automazione delle fabbriche, per esempio.

Ma se la concorrenza è in grado di effettuare consegne più economiche a causa degli elevati dazi doganali per il nostro Paese, possono rapidamente perdere in competitività.

Cioccolato e formaggio

Maestrani, un produttore di specialità di cioccolato che ha più di 170 anni, vede il peggio. «Se queste tariffe venissero applicate in modo permanente, non saremmo più competitivi sul mercato statunitense», ha dichiarato Valentin Haag, responsabile marketing.

Il cioccolato svizzero sarà ora significativamente più costoso negli Stati Uniti". Immagine d'archivio: sda

I clienti dovrebbero pagare i dazi doganali, rendendo i cioccolatini Maestrani significativamente più costosi rispetto ai prodotti concorrenti provenienti dagli USA o dall'UE. Ma i partner commerciali dispongono ancora di scorte. Il cioccolato premium Maestrani può già costare quattro euro per 100 grammi.

Nel caso del formaggio Gruyère, il 13% della produzione è destinato agli Stati Uniti, più di 4300 tonnellate l'anno scorso. «Questo business è fortemente a rischio», riporta la rivista «Schweizer Bauer». L'organizzazione della varietà Gruyère AOP prevede un crollo delle vendite e ha già deciso di ridurre la produzione.

Produzione di Gruyère presso Emmi a Moudon VD: anche le esportazioni di formaggio potrebbero risentirne. KEYSTONE

I dazi sono un problema minore per le grandi aziende come Lindt & Sprüngli e Nestlé. Esse producono per il mercato statunitense negli Stati Uniti, con la seconda più del 90%.

Il problema dell'oro

Le esportazioni di oro negli Stati Uniti sono aumentate in modo massiccio, forse come reazione all'incertezza dei mercati e della geopolitica, dato che il metallo prezioso è considerato un rifugio sicuro per la ricchezza.

Secondo l'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere, nella prima metà dell'anno sono state esportate negli Stati Uniti 475 tonnellate, rispetto alle 153 dell'intero anno precedente.

Da gennaio a giugno, il valore delle esportazioni verso gli Stati Uniti è stato di 39,2 miliardi di franchi, pari al 54% del valore delle esportazioni. L'oro viene praticamente solo rifuso in Svizzera, con scarso valore aggiunto.

Il problema valutario

Il dollaro si è indebolito da quando Trump è entrato in carica. Anche il franco svizzero, considerato un bene rifugio, è salito notevolmente, di circa il 14% da gennaio.

Ciò rende le esportazioni più costose. Questo è esattamente ciò che vuole Trump: «Con un dollaro più debole si guadagna molto di più», ha dichiarato di recente.