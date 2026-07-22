Il rapporto fra Donald Trump e Gianni Infantino si è consolidato con l'organizzazione dei Mondiali (foto d'archivio).

Il presidente, riporta il «New York Post» citando fonti della Casa Bianca, è convinto che il numero uno della Fifa abbia tutte le carte in regola per l'incarico e buone chance di essere eletto visti i «deboli» candidati che si sono fatti avanti per il posto che il segretario generale Antonio Guterres lascerà a dicembre.

In corsa per l'incarico ci sono, fra gli altri, Michelle Bachelet e Rafael Grossi. Ma la socialista ex presidente del Cile rischia di scontrarsi con l'opposizione americana e l'argentino - che presiede l'Agenzia per l'Energia Atomica - con quella britannica, sulle isole Falklands.

Infantino, è la logica di Trump, è alla guida di un'organizzazione che ha 211 membri mentre l'Onu ne ha 193. È quindi abituato a cercare consensi, mediare e raggiungere compromessi, qualità che secondo lui mancano alle Nazioni Unite.

Trump da anni critica apertamente l'Onu e la sua incapacità di agire e intervenire nei conflitti e ha creato, secondo gli osservatori, il Board of Peace per Gaza proprio per sostituirla.

«Ha una speciale capacità di unire le persone»

Un'eventuale elezione di Infantino cambierebbe sicuramente i rapporti fra il presidente e le Nazioni Unite vista la solida alleanza che i due sono riusciti a creare durante i Mondiali.

«Ha fatto un lavoro fantastico. Pochi riusciranno a eguagliare i suoi successi», ripete Trump da giorni.

«È rispettato da tutti nel mondo e ha una speciale capacità di unire le persone», avrebbe detto Trump ai suoi confidenti in merito a una sua candidatura all'Onu.

Non è chiaro se il presidente ne abbia parlato con Infantino e se il numero 1 della Fifa, in corsa per un nuovo mandato alla guida dell'organizzazione, sia interessato.

Di sicuro per Infantino, nota il «New York Post», sarebbe una scelta costosa: al momento il suo compenso si aggira sui 6 milioni di dollari l'anno a fronte dei circa 418.000 netti che incassa Gueterres.

Ci si aspetta un segretario latino o caraibico

Per essere confermato a segretario generale dell'Onu, il numero uno della Fifa dovrebbe ottenere l'appoggio dei 15 membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, cinque dei quali hanno potere di veto, prima di sottoporre la sua nomina all'Assemblea Generale.

Il rischio maggiore è che l'organismo si spacchi.

L'attesa è che infatti venga scelto un candidato proveniente dall'America Latina o dai Caraibi, area geografica rappresentata l'ultima volta dal segretario generale peruviano Javie Perez de Cuellar fra il 1982 e il 1991.

Il principio della rotazione geografica, hanno però spiegato alcune fonti al «New York Post», è flessibile e non preclude la candidatura di Infantino.

Zampolli approva

«Farebbe un lavoro fantastico», ha detto Paolo Zampolli, l'italo-americano inviato speciale di Trump per i partenariati globali, notando come Infantino, oltre a essere capace, può portare energia in un apparato burocratico come l'Onu e usare lo sport per costruire ponti e ispirare i giovani di tutto il mondo.

Alle Nazioni Unite, comunque, Infantino arriverebbe con molte critiche alle spalle, ultima in ordine temporale quella del cartellino rosso rimosso al giocatore americano Falorin Balogun durante i Mondiali.

Una decisione che ha fatto discutere ma che non sembra aver arrestato la sua corsa a una nuova presidenza della Fifa, per la quale ha ottenuto l'appoggio di più della metà dei 211 membri dell'organizzazione.