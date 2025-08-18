  1. Clienti privati
Canton Lucerna La polizia cerca quest'uomo dopo l'aggressione con un boccale di birra. Chi lo riconosce?

Dominik Müller

18.8.2025

Quest'uomo è ricercato dal marzo 2025
Quest'uomo è ricercato dal marzo 2025
Kantonspolizei Luzern

Dopo un'aggressione con un boccale di birra alla stazione ferroviaria di Ebikon, nel Canton Lucerna nel marzo 2025, la procura di Emmen sta cercando il presunto colpevole e ora si rivolge al pubblico con immagini pixelate.

Lea Oetiker

18.08.2025, 18:51

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Nel marzo 2025, un uomo di 50 anni è stato aggredito con un boccale da birra e gravemente ferito alla stazione ferroviaria di Ebikon, nel canton Lucerna
  • L'autore dell'aggressione è ancora sconosciuto, per questo la procura di Emmen chiede ora informazioni al pubblico.
  • Se la persona ricercata non si annuncerà spontaneamente entro il 24 agosto, le autorità intendono pubblicare delle foto non pixelate.
Mostra di più

Cinque mesi dopo un'aggressione alla stazione ferroviaria di Ebikon, nel Canton Lucerna, la procura di Emmen chiede aiuto ai cittadini. A inizio 2025, uno sconosciuto ha aggredito un uomo con un boccale di birra, provocandogli gravi ferite.

L'incidente è avvenuto sabato 22 marzo 2025 verso le 22.00. Dopo che la vittima e il presunto autore sono scesi da un autobus alla stazione di Ebikon, l'aggressore ha improvvisamente colpito il 50enne al volto con un boccale di birra.

Poi è fuggito. La vittima è stata immediatamente ricoverata in ospedale per ferite multiple.

Se l'autore dell'aggressione non si costituirà entro domenica, verranno pubblicate delle immagini non pixelate.
Se l'autore dell'aggressione non si costituirà entro domenica, verranno pubblicate delle immagini non pixelate.
Kantonspolizei Luzern

L'autore non è ancora stato identificato

Nonostante le indagini intense, la polizia non è ancora riuscita a identificare l'autore del reato.

Secondo la descrizione, si tratta di un uomo calvo alto circa 185 centimetri che al momento del crimine indossava un cappellino da baseball nero e jeans blu chiaro.

Parlava svizzero tedesco. Le autorità investigative dispongono di immagini del ricercato, per ora ancora pixelate.

L'uomo sospettato del crimine è invitato a presentarsi alla polizia di Lucerna entro le 12.00 di domenica 24 agosto 2025. Se non ottempererà a questa richiesta, le autorità intendono pubblicare foto non pixelate.

La polizia cantonale lucernese accetta informazioni dal pubblico sul ricercato al numero 041 248 81 17.

