Stupefacenti La Polizia grigionese sequestra 1,5 chili di cocaina ed eroina

A seguito di controlli e perquisizioni a Coira e a Domat/Ems la Polizia cantonale grigionese ha sequestrato oltre 1,5 chili di stupefacenti.

All'inizio di luglio la Polizia cantonale grigionese ha arrestato due presunti spacciatori a Domat/Ems e a Coira. Durante gli arresti e le perquisizioni domiciliari sono stati sequestrati complessivamente oltre 1,5 chili di droga.