In forte espansione sia in Svizzera che all'estero, il fenomeno è preoccupante: persone malintenzionate reclutano dei «corrieri» sui social network per dedicarsi ad attività criminali. Il loro bersaglio: i minori e i giovani adulti. La polizia cantonale di Friburgo mette in guardia contro questo fenomeno.

Sul proprio sito web, la polizia cantonale di Friburgo richiama l'attenzione su un fenomeno relativamente nuovo e in forte espansione: il reclutamento di «corrieri» tramite i social network.

Le vittime, minorenni o giovani adulti, vengono avvicinate su TikTok, Telegram o Snapchat tramite storie, post o messaggi diretti che promettono loro di guadagnare denaro in modo facile e veloce.

I criminali, spesso con base all’estero, fanno di tutto per conquistare la fiducia dei giovani: il linguaggio che utilizzano è accattivante per gli adolescenti, con l’uso di emoji, meme e espressioni di tendenza sui social network.

Una volta instaurato un rapporto di fiducia, i mandanti chiedono ai giovani di commettere reati.

Ecco le «missioni» proposte

Tra le «missioni» proposte: recuperare carte di credito, prelevare denaro o partecipare a truffe.

«Una volta reclutati, i giovani vengono seguiti in tutto e per tutto dall’organizzazione criminale, che indica loro dove andare, cosa fare e talvolta persino dove alloggiare», aggiunge la polizia.

È quindi facile per i criminali esercitare pressioni sui loro giovani «corrieri», avvalendosi delle informazioni personali che hanno ottenuto da loro. Alla fine, precisano le forze dell’ordine, «il guadagno è ben inferiore a quanto promesso, ma i rischi penali sono molto elevati».

Un «gioco» non privo di conseguenze

Per i giovani che si avventurano in questo ambito, il terreno è scivoloso: a seconda dei reati commessi, rischiano l’arresto e la detenzione, la perquisizione della loro abitazione o persino il sequestro dei loro dispositivi elettronici.

Si rischiano inoltre procedimenti penali, oltre a possibili condanne per complicità in truffa o altri reati e l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziario. Dovranno inoltre risarcire le loro vittime.

I buoni consigli da seguire

Per evitare che si arrivi a questo punto, la polizia cantonale di Friburgo ci tiene a sensibilizzare i giovani, esortandoli a diffidare delle promesse di soldi facili sui social network, a non accettare mai di ritirare, trasportare o consegnare denaro, carte bancarie o altri oggetti per conto di sconosciuti.

Inoltre, a non trasmettere mai i propri dati personali o bancari a persone conosciute online. In caso di dubbio, parlarne con un genitore, un insegnante o la polizia è sempre una buona abitudine.

Anche i genitori hanno un ruolo fondamentale da svolgere: parlare di questo fenomeno in anticipo con i propri figli, così come dei rischi legati ai social network, prestare attenzione a eventuali entrate inspiegabili e mantenere il dialogo affinché i propri figli non esitino a segnalare loro qualsiasi messaggio sospetto sui social.

«Non esitate a contattare la polizia in caso di dubbio o se vostro figlio sembra essere stato avvicinato», conclude la polizia.