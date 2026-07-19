È rimasto inutilizzato per un anno in un parcheggio della polizia municipale di Winterthur. Ora un camper sarà messo all’asta su Ricardo con un prezzo di partenza di un solo franco. L’uomo che aveva affittato il posto auto è morto e nessun erede si è mai fatto avanti.

Hai fretta? blue News riassume per te La polizia municipale di Winterthur metterà all’asta su Ricardo un Fiat Ducato con un prezzo di partenza di un franco.

Il camper è rimasto inutilizzato per circa un anno dopo la morte dell’uomo che aveva affittato il parcheggio, senza che alcun erede ne rivendicasse la proprietà.

L’asta inizierà giovedì 23 luglio, ma il veicolo potrebbe essere venduto per diverse migliaia di franchi. Riepilogo creato con

Da circa un anno, un Fiat Ducato è fermo in un parcheggio della polizia municipale di Winterthur. Non paga alcun affitto, ma in compenso continua ad accumulare polvere.

Dal momento che nessuno si è presentato per reclamarne la proprietà, la polizia ha deciso di risolvere la questione: da giovedì 23 luglio il camper sarà messo in vendita sulla piattaforma Ricardo, come riferisce il «Tages-Anzeiger».

Il prezzo di partenza è sorprendente: un solo franco.

Ma come può un camper finire in una situazione del genere? L’uomo che aveva affittato il posto auto è morto e, a quanto pare, con lui è venuto meno anche ogni interesse per il veicolo. Entro il termine legale di 20 giorni, nessun erede si è fatto avanti per rivendicare il Ducato.

Per la polizia municipale il caso è quindi chiaro: si tratta di un bene senza proprietario. Sull’eredità era stata aperta una procedura fallimentare, successivamente chiusa per mancanza di beni liquidabili. L’Ufficio fallimenti di Winterthur ha infine dato il via libera alla vendita all’asta.

L’appuntamento è dunque fissato per giovedì 23 luglio su Ricardo.

Chi già sogna l’affare del secolo, però, farebbe bene a contenere l’entusiasmo: difficilmente il Ducato sarà aggiudicato per un solo franco. Sulla piattaforma, modelli simili vengono infatti venduti, a seconda delle condizioni, per diverse migliaia di franchi.