La polizia ha sequestrato una tonnellata di cannabis nella struttura al coperto di Spreitenbach. Keystone

La polizia cantonale di Zurigo ha smantellato una piantagione di canapa a Spreitenbach, nel canton Argovia, sequestrando una tonnellata di cannabis.

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Gli agenti hanno inoltre rinvenuto diverse armi, munizioni, un giubbotto antiproiettile e denaro contante. Tre uomini sono stati arrestati. La polizia ha effettuato diverse perquisizioni domiciliari anche a Zurigo e ha proceduto a vari sequestri.

L'operazione a Spreitenbach risale giovedì, indica una nota delle forze dell'ordine zurighesi. Gli agenti inizialmente hanno notato sul posto un uomo uscito dall'edificio e partito in auto. Durante un controllo effettuato successivamente, la polizia ha trovato sul 36enne tedesco «tracce di marijuana» e 30'000 euro (circa 27'300 franchi al cambio attuale) in contanti. L'uomo è stato arrestato.

Un'ora dopo, gli agenti hanno notato altri due uomini che entravano nell'edificio: il 26enne kosovaro e il 29enne albanese sono stati sottoposti a controllo e arrestati con l'accusa di violazione della Legge sugli stupefacenti e delle norme in materia di ingresso in Svizzera.

24'000 piante di canapa

All'interno dell'edificio e in tre ulteriori perquisizioni domiciliari nel canton Zurigo, la polizia ha rinvenuto 24'000 piante di canapa illegali e una tonnellata di prodotti a base di cannabis contenenti delta-9-tetraidrocannabinolo (THC), il principale principio attivo psicotropo della cannabis. Ha inoltre sequestrato diverse armi, munizioni e un giubbotto antiproiettile, oltre a circa 11'000 franchi in contanti.

A Spreitenbach, la polizia cantonale di Zurigo è stata supportata dalla omologa argoviese e, per quanto riguarda il rilevamento delle prove, dall'Istituto forense di Zurigo.

Per il momento le forze dell'ordine argoviesi non hanno diramato alcun comunicato sulla vicenda. La nota della polizia zurighese non spiega perché il primato nell'operazione le è spettato.