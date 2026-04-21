Rabbia nell'Oberland bernese: la popolazione respinge i piani di protezione dal rumore dell'esercito per gli F-35 Oltre 170 cittadini hanno partecipato all'evento informativo sui nuovi caccia F-35. Immagine: Petar Marjanović Johannes Gumpinger (a destra): «L'esercito non prende sul serio la popolazione». Immagine: Petar Marjanović Kurt Fankhauser vive proprio accanto al campo d'aviazione e dice: «I miei antenati sono stati espropriati a causa del campo d'aviazione - non hanno ricevuto nemmeno 30 centesimi al metro quadro». Immagine: Petar Marjanović Per l'esercito era presenti quadri ed esperti. Immagine: Petar Marjanović Johannes Gumpinger (a destra) è stato uno dei cittadini che ha posto domande critiche. Immagine: Petar Marjanović Rabbia nell'Oberland bernese: la popolazione respinge i piani di protezione dal rumore dell'esercito per gli F-35 Oltre 170 cittadini hanno partecipato all'evento informativo sui nuovi caccia F-35. Immagine: Petar Marjanović Johannes Gumpinger (a destra): «L'esercito non prende sul serio la popolazione». Immagine: Petar Marjanović Kurt Fankhauser vive proprio accanto al campo d'aviazione e dice: «I miei antenati sono stati espropriati a causa del campo d'aviazione - non hanno ricevuto nemmeno 30 centesimi al metro quadro». Immagine: Petar Marjanović Per l'esercito era presenti quadri ed esperti. Immagine: Petar Marjanović Johannes Gumpinger (a destra) è stato uno dei cittadini che ha posto domande critiche. Immagine: Petar Marjanović

Finestre insonorizzate contro il rumore dei nuovi jet da combattimento? Per gli abitanti dell'Haslital è «assolutamente ridicolo» e lo hanno detto in faccia al Dipartimento federale della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) all'aeroporto di Meiringen lunedì sera.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te Lunedì sera circa 170 residenti hanno sfogato la loro rabbia all'aeroporto di Meiringen, nel Canton Berna, per il rumore dei nuovi jet da combattimento, gli F-35.

Il DDPS ha presentato misure di protezione dal rumore, in particolare finestre insonorizzate, che sono state criticate in sala, poiché ritenute insufficienti.

La cancellazione con breve preavviso del previsto confronto acustico tra l'F-35 e l'F/A-18 ha causato ulteriore malcontento. Mostra di più

Chiunque viaggi da Berna verso l'Oberland orientale può già vederli sul ciglio della strada: manifesti gialli con scritte a chiare lettere rosse «Nessun F-35 a Meiringen-Unterbach».

Affissi sui fienili, in alcuni punti attaccati ai muri dei giardini. Il messaggio è chiaro: nella Haslital la situazione è in ebollizione.

Lunedì sera, al campo d'aviazione di Meiringen, è emerso chiaramente quanto sia profonda l'indignazione. All'incontro con l'esercito hanno partecipato oltre 170 residenti di Meiringen, Unterbach, Brienzwiler e Schattenhalb, molti dei quali con anni di rabbia in corpo.

Il motivo? I nuovi caccia F-35, che saranno dislocati in Svizzera a partire dal 2030, sono considerati molto più rumorosi dei loro predecessori, gli F/A-18. I residenti, che hanno vissuto per anni con il rumore dei caccia, non sono disposti a sopportarlo di nuovo nella stretta valle.

È stato chiaro fin dall'inizio della sessione di domande e risposte che i dettagli tecnici non avrebbero dissipato la diffidenza.

Un cittadino di Unterbach ha gridato nella sala delle assemblee dell'aeroporto: «Sono 40 anni che lottiamo per ottenere i nostri diritti. Ora dicono di nuovo che non è un problema. È triste, ma è vero».

Da mesi nell'area di Meiringen sono stati affissi manifesti con lo slogan «Nessun F-35 a Meiringen-Unterbach». Sono stati affissi dall'associazione IGF Alpine Region. Immagine: Keystone

«È ridicolo!»

L'umore è cambiato completamente poco dopo, quando i rappresentanti del Dipartimento della Difesa (DDPS) hanno presentato le misure di protezione acustica previste.

L'esercito vuole far installare a spese dei contribuenti finestre insonorizzate nelle case in cui il rumore sarà troppo forte o almeno si offre di farlo. Ma i tetti o le pareti non saranno isolati in modo speciale.

«Le finestre insonorizzate sono assolutamente ridicole», ha dichiarato un cittadino, Hansruedi Signer. «La vera protezione comprende anche la ristrutturazione del tetto e delle pareti». Si è guadagnato gli applausi del pubblico.

Un'altra partecipante, Maya Michel, ha criticato: «Il Consiglio federale rinnova completamente tutto negli edifici di sua proprietà, ma fa solo il minimo per gli edifici privati».

Un altro residente ha fatto riferimento a standard obsoleti: la sua casa aveva ricevuto finestre pagate dalla Confederazione vent'anni fa, ma ora non riceve nulla, anche se la moderna protezione dal rumore richiede da tempo tripli vetri.

Johannes Gumpinger (a destra): «L'esercito non prende sul serio la popolazione». Foto: Petar Marjanović

Molte persone hanno scosso la testa quando un rappresentante di Armasuisse ha voluto terminare la discussione alle 20.33, anche se secondo l'invito sarebbe dovuta durare fino alle 20.45. Diverse grida di disappunto «No!» sono risuonate nell'auditorium.

Un uomo ha gridato al microfono del pubblico: «Non so più a cosa devo credere stasera e cosa invece è un'altra bugia».

Solo dopo diverse grida, Bruno Locher, responsabile del settore Spazio e Ambiente della Segreteria generale del DDPS, ha deciso di concedere al pubblico altri dieci minuti.

Incertezza invece di fiducia

Particolarmente deludente per molti è stato l'annuncio che il «confronto acustico» tra un F-35 e un F/A-18 è stato annullato con poco preavviso.

L'Aeronautica Militare Italiana, che aveva previsto di inviare uno dei suoi jet per il test, ha dovuto annullare la visita per «motivi operativi». Almeno così ha riferito un rappresentante dell'esercito.

L'annuncio ha indispettito i residenti di Meiringen. Alcuni sospettano che ciò sia stato intenzionale, per paura che il «vero» livello di rumore potesse essere rivelato.

Il colonnello Marc Studer, comandante dell'aerodromo, non ha potuto rispondere alla domanda se una nuova data sarà fissata prima del 18 maggio, cioè prima dell'inizio del periodo in cui i residenti possono esprimere le loro obiezioni: «Sto lottando per renderlo possibile. Ma non posso prometterlo: non ho ancora un F-35 qui».

Cosa dice il DDPS Secondo i calcoli dell'Empa, l'F-35 è più rumoroso di circa tre decibel , il che corrisponde a un raddoppio dell'energia sonora, ma non a un raddoppio del volume del rumore percepito.

D'altra parte, i movimenti di volo verrebbero dimezzati a un massimo di 2500 all'anno. I voli di addestramento del lunedì mattina e del venerdì pomeriggio saranno cancellati. In futuro, inoltre, l'ultimo decollo sarà alle 20.40 (anziché alle 21.15).

Circa 130 edifici sono interessati dal rumore eccessivo, 48 dei quali raggiungono il «valore di allarme». Anche due edifici residenziali sono oggetto di indagine per le vibrazioni. Mostra di più

Il DDPS ha assicurato che ogni edificio interessato sarà esaminato individualmente. Ma coloro che hanno già ricevuto finestre insonorizzate dal Consiglio federale difficilmente saranno presi in considerazione una seconda volta.

I costi complessivi ammontano a circa 30 milioni di franchi, di cui il 6% è imputabile al comune di Meiringen.

L'esercito ha elaborato mappe dettagliate che mostrano quali edifici dovranno fare i conti con quale rumore. Immagine: Petar Marjanović

La procedura di consultazione parte da metà maggio

La procedura di consultazione della pianificazione per l'aeroporto inizia il 18 maggio 2026.

I comuni e i privati hanno tempo fino al 17 giugno per presentare obiezioni e contestazioni, dopodiché il Consiglio federale deciderà sulla scheda oggetto.

Lunedì sera, tuttavia, queste scadenze sono rimaste di secondaria importanza. Molti sostengono che i calcoli dell'Empa sul rumore non riflettono lo stretto bacino vallivo dell'Oberland bernese.

E finché qui non decolla un F-35, tutto rimane teorico quando si parla di rumore.

«Continuiamo a sentire sciocchezze da parte dell'esercito»

Kurt Fankhauser vive proprio vicino all'aeroporto. Dopo l'evento, ha dichiarato a blue News: «La mia famiglia è qui da oltre 60 anni. I miei antenati sono stati espropriati a causa del campo d'aviazione e non hanno ricevuto nemmeno 30 centesimi al metro quadro. Sono storie vecchie. Ma continuiamo a sentire sciocchezze da parte dell'esercito».

Era venuto all'evento informativo con l'aspettativa che i rappresentanti militari fornissero fatti chiari e indicassero la via che vorrebbero seguire.

«L'esercito ci ha deluso ancora una volta».