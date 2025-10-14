Il popolo svizzero potrebbe essere chiamato a decidere se riconoscere o meno lo Stato di Palestina. Un comitato ha infatti lanciato oggi l'iniziativa popolare «A favore del riconoscimento dello Stato di Palestina». Il testo è stato pubblicato oggi sul Foglio federale.
L'iniziativa intende obbligare il Consiglio federale a riconoscere ufficialmente la Palestina, un passo che 157 Stati membri delle Nazioni Unite hanno già compiuto. I promotori hanno 18 mesi di tempo per raccogliere 100'000 firme.
Il testo dell'iniziativa chiede di aggiungere alla Costituzione federale la seguente frase: «La Svizzera riconosce la Palestina come Stato sovrano e indipendente». Se accettata, l'Esecutivo federale dovrà presentare una dichiarazione corrispondente alle Nazioni Unite entro tre mesi.
L'iniziativa è sostenuta da rappresentanti della società civile e della politica. Il comitato dell'iniziativa comprende Lisa Mazzone, presidente dei Verdi svizzeri, e Carlo Sommaruga, socialista e membro del Consiglio degli Stati a Ginevra.
I sostenitori criticano il Consiglio federale per essersi attenuto alla soluzione dei due Stati senza trarre alcuna conclusione.
Da sottolineare che il testo dell'iniziativa popolare è stata annunciato alla Cancelleria federale il 23 settembre 2025, ossia ben prima degli ultimi sviluppi in Medio Oriente.
Svizzera primo Paese in cui è la popolazione a decidere se riconoscere la Palestina?
La questione non ha riscosso un consenso universale. I critici mettono in guardia contro una politica estera simbolica attraverso la Costituzione e sottolineano il lungo processo di un referendum.
Il consigliere nazionale del PLR Laurent Wehrli dubita che i conflitti internazionali possano essere risolti alle urne. L'escalation del conflitto in Medio Oriente, inoltre, a suo avviso sta esacerbando il dibattito politico.
I promotori, invece, vogliono dare l'esempio. In caso di votazione, la Svizzera sarebbe il primo Paese in cui è la popolazione a decidere se riconoscere la Palestina o meno. Il Comitato ha presentato l'iniziativa in una conferenza stampa che si è tenuta alle 10.30.