Un comitato ha lanciato oggi l'iniziativa popolare «Per il riconoscimento dello Stato di Palestina». KEYSTONE

La Svizzera potrebbe essere il primo Paese al mondo a votare sul riconoscimento della Palestina. Un comitato ha lanciato oggi un'iniziativa popolare in questo senso.

Petar Marjanović

Il popolo svizzero potrebbe essere chiamato a decidere se riconoscere o meno lo Stato di Palestina. Un comitato ha infatti lanciato oggi l'iniziativa popolare «A favore del riconoscimento dello Stato di Palestina». Il testo è stato pubblicato oggi sul Foglio federale.

L'iniziativa intende obbligare il Consiglio federale a riconoscere ufficialmente la Palestina, un passo che 157 Stati membri delle Nazioni Unite hanno già compiuto. I promotori hanno 18 mesi di tempo per raccogliere 100'000 firme.

Il testo dell'iniziativa chiede di aggiungere alla Costituzione federale la seguente frase: «La Svizzera riconosce la Palestina come Stato sovrano e indipendente». Se accettata, l'Esecutivo federale dovrà presentare una dichiarazione corrispondente alle Nazioni Unite entro tre mesi.

Dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite, 157 hanno attualmente riconosciuto la Palestina come Stato indipendente. PD

L'iniziativa è sostenuta da rappresentanti della società civile e della politica. Il comitato dell'iniziativa comprende Lisa Mazzone, presidente dei Verdi svizzeri, e Carlo Sommaruga, socialista e membro del Consiglio degli Stati a Ginevra.

I sostenitori criticano il Consiglio federale per essersi attenuto alla soluzione dei due Stati senza trarre alcuna conclusione.

Da sottolineare che il testo dell'iniziativa popolare è stata annunciato alla Cancelleria federale il 23 settembre 2025, ossia ben prima degli ultimi sviluppi in Medio Oriente.

Svizzera primo Paese in cui è la popolazione a decidere se riconoscere la Palestina?

La questione non ha riscosso un consenso universale. I critici mettono in guardia contro una politica estera simbolica attraverso la Costituzione e sottolineano il lungo processo di un referendum.

Il consigliere nazionale del PLR Laurent Wehrli dubita che i conflitti internazionali possano essere risolti alle urne. L'escalation del conflitto in Medio Oriente, inoltre, a suo avviso sta esacerbando il dibattito politico.

I promotori, invece, vogliono dare l'esempio. In caso di votazione, la Svizzera sarebbe il primo Paese in cui è la popolazione a decidere se riconoscere la Palestina o meno. Il Comitato ha presentato l'iniziativa in una conferenza stampa che si è tenuta alle 10.30.