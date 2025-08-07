Chi vuole spedire un pacco economico con la Posta dal 2026 pagherà 50 centesimi in più. sda

In Svizzera si spediscono sempre meno lettere. La Posta deve quindi risparmiare e, per farlo, risponde con un aumento dei prezzi.

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te La Posta svizzera aumenta i prezzi dei pacchi economici da gennaio 2026.

A partire da agosto 2025, inoltre, circa il 5% delle cassette delle lettere verrà svuotato prima.

L'affrancatura digitale rimarrà scontata e nel 2026 ci saranno anche ritiri gratuiti e un credito di 5 franchi per le spedizioni online. Mostra di più

La Posta svizzera risponde all'aumento dei costi e al calo dei volumi di lettere con due misure specifiche: dal 1° gennaio 2026 l'invio di pacchi economici sarà più costoso e dall'11 agosto 2025 le cassette delle lettere individuali saranno svuotate prima.

Secondo il Gigante Giallo, l'obiettivo è quello di garantire il servizio universale senza spendere soldi dei contribuenti.

Ecco cosa cambia

Dal 2026, l'invio di un pacco economico fino a 2 kg costerà 9 franchi, mentre finora costava 8,50 franchi. Aumenteranno anche i prezzi degli invii internazionali e della posta pubblicitaria. Rimarranno invece invariate le lettere di posta A e B e i pacchi Priority.

A partire dall'agosto 2025, inoltre, il 5% delle circa 14.000 cassette postali pubbliche sarà svuotato in anticipo rispetto a ora, cioè al mattino nell'ambito dei regolari giri di recapito. La Posta giustifica questa scelta con una maggiore efficienza e un loro minore utilizzo. I comuni interessati sono già stati informati.

Chi affranca i pacchi online continuerà a ricevere uno sconto di 1,50 franchi per invio.

Inoltre, per i pacchi affrancati digitalmente, nel 2026 è previsto il ritiro gratuito tramite pick@home e un credito di 5 franchi per gli utenti dell'app della Posta o del portale online per le spedizioni tra dicembre 2025 e febbraio 2026.