La Posta svizzera risponde all'aumento dei costi e al calo dei volumi di lettere con due misure specifiche: dal 1° gennaio 2026 l'invio di pacchi economici sarà più costoso e dall'11 agosto 2025 le cassette delle lettere individuali saranno svuotate prima.
Secondo il Gigante Giallo, l'obiettivo è quello di garantire il servizio universale senza spendere soldi dei contribuenti.
Ecco cosa cambia
Dal 2026, l'invio di un pacco economico fino a 2 kg costerà 9 franchi, mentre finora costava 8,50 franchi. Aumenteranno anche i prezzi degli invii internazionali e della posta pubblicitaria. Rimarranno invece invariate le lettere di posta A e B e i pacchi Priority.
A partire dall'agosto 2025, inoltre, il 5% delle circa 14.000 cassette postali pubbliche sarà svuotato in anticipo rispetto a ora, cioè al mattino nell'ambito dei regolari giri di recapito. La Posta giustifica questa scelta con una maggiore efficienza e un loro minore utilizzo. I comuni interessati sono già stati informati.
Chi affranca i pacchi online continuerà a ricevere uno sconto di 1,50 franchi per invio.
Inoltre, per i pacchi affrancati digitalmente, nel 2026 è previsto il ritiro gratuito tramite pick@home e un credito di 5 franchi per gli utenti dell'app della Posta o del portale online per le spedizioni tra dicembre 2025 e febbraio 2026.