  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco tutte le novità La Posta aumenta i prezzi dei pacchi e svuota prima le cassette delle lettere

Dominik Müller

7.8.2025

Chi vuole spedire un pacco economico con la Posta dal 2026 pagherà 50 centesimi in più.
Chi vuole spedire un pacco economico con la Posta dal 2026 pagherà 50 centesimi in più.
sda

In Svizzera si spediscono sempre meno lettere. La Posta deve quindi risparmiare e, per farlo, risponde con un aumento dei prezzi.

Dominik Müller

07.08.2025, 14:39

07.08.2025, 14:43

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La Posta svizzera aumenta i prezzi dei pacchi economici da gennaio 2026.
  • A partire da agosto 2025, inoltre, circa il 5% delle cassette delle lettere verrà svuotato prima.
  • L'affrancatura digitale rimarrà scontata e nel 2026 ci saranno anche ritiri gratuiti e un credito di 5 franchi per le spedizioni online.
Mostra di più

La Posta svizzera risponde all'aumento dei costi e al calo dei volumi di lettere con due misure specifiche: dal 1° gennaio 2026 l'invio di pacchi economici sarà più costoso e dall'11 agosto 2025 le cassette delle lettere individuali saranno svuotate prima.

Secondo il Gigante Giallo, l'obiettivo è quello di garantire il servizio universale senza spendere soldi dei contribuenti.

Ecco cosa cambia

Dal 2026, l'invio di un pacco economico fino a 2 kg costerà 9 franchi, mentre finora costava 8,50 franchi. Aumenteranno anche i prezzi degli invii internazionali e della posta pubblicitaria. Rimarranno invece invariate le lettere di posta A e B e i pacchi Priority.

A partire dall'agosto 2025, inoltre, il 5% delle circa 14.000 cassette postali pubbliche sarà svuotato in anticipo rispetto a ora, cioè al mattino nell'ambito dei regolari giri di recapito. La Posta giustifica questa scelta con una maggiore efficienza e un loro minore utilizzo. I comuni interessati sono già stati informati.

Chi affranca i pacchi online continuerà a ricevere uno sconto di 1,50 franchi per invio.

Inoltre, per i pacchi affrancati digitalmente, nel 2026 è previsto il ritiro gratuito tramite pick@home e un credito di 5 franchi per gli utenti dell'app della Posta o del portale online per le spedizioni tra dicembre 2025 e febbraio 2026.

Dopo «intensi negoziati». Mister Prezzi limita gli aumenti tariffari richiesti dalla Posta

Dopo «intensi negoziati»Mister Prezzi limita gli aumenti tariffari richiesti dalla Posta

I più letti

Oltre 10'000 hotel fanno causa a Booking.com, che potrebbe dover sborsare tanti milioni
L'amichevole tra il Como e il Betis Sevilla degenera in una rissa generale
Pogacar e altri campioni si riempiono di cibo per pedalare sempre più veloci. Ecco com'è possibile
Manca la birra in frigo, uomo uccide una svizzera a Maiorca
Il figlio di Francesco Totti sembra aver già chiuso la carriera da calciatore, ecco cosa farà

Altre notizie

Svizzera. In crescita il fenomeno dell'assenteismo scolastico, docenti preoccupati

SvizzeraIn crescita il fenomeno dell'assenteismo scolastico, docenti preoccupati

Guerra commerciale. Trump gioca con la Svizzera: «Se non gli dai l'impressione di essere il capo, tira su un muro»

Guerra commercialeTrump gioca con la Svizzera: «Se non gli dai l'impressione di essere il capo, tira su un muro»

Guerra commerciale. Scattano i dazi del 39% sui prodotti svizzeri, riunione straordinaria del Governo

Guerra commercialeScattano i dazi del 39% sui prodotti svizzeri, riunione straordinaria del Governo