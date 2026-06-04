  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

L'atterraggio di routine diventa virale La precisa manovra dell'elicottero della Rega a San Gallo ispira milioni di persone

Fabienne Berner

4.6.2026

La precisa manovra dell'elicottero della Rega a San Gallo ispira milioni di persone

La precisa manovra dell'elicottero della Rega a San Gallo ispira milioni di persone

Sembra uscito da un film d'azione, eppure è la vita di tutti i giorni per la Rega: un elicottero di soccorso atterra con calma, precisione e apparentemente senza sforzo sul tetto dell'ospedale cantonale di San Gallo.

04.06.2026

Sembra uscito da un film d'azione, eppure è la vita di tutti i giorni per la Rega: un elicottero di soccorso atterra con calma, precisione e apparentemente senza sforzo sul tetto dell'ospedale cantonale di San Gallo.

04.06.2026, 12:21

Un video dell'elicotterista Pio San Gallo sta diventando virale sui social media. Gli elicotteristi sono persone che fotografano o filmano gli elicotteri e documentano le loro missioni.

Il filmato mostra l'atterraggio preciso di un elicottero di soccorso della Rega sul tetto dell'ospedale cantonale di San Gallo. 

L'approccio calmo e controllato dell'equipaggio, per il quale questa manovra è una normale routine quotidiana, è stato particolarmente apprezzato nei commenti.

I più letti

Secondo un esperto lavare il bucato a 40 gradi fa male, ma è davvero così?
Ecco tutti i cambiamenti che entrano in vigore in Svizzera in giugno
Il PS non lo vuole al governo: Daniel Jositsch lascia il partito e  annuncia la ricandidatura
Amadeus torna in Rai con Fiorello. Ecco cosa cambia dopo l'addio del 2024
Miracolo sull'Everest: una guida nepalese ritrovata viva sei giorni dopo la sua scomparsa

Altre notizie

In vista delle elezioni 2027. Il PS non lo vuole al governo: Daniel Jositsch lascia il partito e  annuncia la ricandidatura

In vista delle elezioni 2027Il PS non lo vuole al governo: Daniel Jositsch lascia il partito e  annuncia la ricandidatura

Dal 15 al 17 giugno. 4'000 soldati svizzeri impiegati per la sicurezza durante il G7 di Évian

Dal 15 al 17 giugno4'000 soldati svizzeri impiegati per la sicurezza durante il G7 di Évian

Riorganizzazione. La Posta taglia 60 impieghi nel settore informatico

RiorganizzazioneLa Posta taglia 60 impieghi nel settore informatico