Sembra uscito da un film d'azione, eppure è la vita di tutti i giorni per la Rega: un elicottero di soccorso atterra con calma, precisione e apparentemente senza sforzo sul tetto dell'ospedale cantonale di San Gallo.

Sembra uscito da un film d'azione, eppure è la vita di tutti i giorni per la Rega: un elicottero di soccorso atterra con calma, precisione e apparentemente senza sforzo sul tetto dell'ospedale cantonale di San Gallo.

La precisa manovra dell'elicottero della Rega a San Gallo ispira milioni di persone Sembra uscito da un film d'azione, eppure è la vita di tutti i giorni per la Rega: un elicottero di soccorso atterra con calma, precisione e apparentemente senza sforzo sul tetto dell'ospedale cantonale di San Gallo.

Un video dell'elicotterista Pio San Gallo sta diventando virale sui social media. Gli elicotteristi sono persone che fotografano o filmano gli elicotteri e documentano le loro missioni.

Il filmato mostra l'atterraggio preciso di un elicottero di soccorso della Rega sul tetto dell'ospedale cantonale di San Gallo.

L'approccio calmo e controllato dell'equipaggio, per il quale questa manovra è una normale routine quotidiana, è stato particolarmente apprezzato nei commenti.