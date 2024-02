Viola Amherd con Masud Gharahkhani, presidente del Parlamento norvegese Keystone

La Presidente della Confederazione Viola Amherd ha iniziato oggi la visita in Norvegia incontrando con il presidente del Parlamento norvegese Masud Gharahkhani. Le discussioni hanno riguardato in particolare sulla guerra in Ucraina.

L'incontro si è svolto allo «Storting», il Parlamento norvegese, a Oslo. I due hanno anche discusso delle relazioni con l'Unione Europea, ha dichiarato Amherd a un giornalista di Keystone-ATS. La Norvegia, come la Svizzera, non fa parte dell'UE, ma è membro dello Spazio economico europeo (SEE).

Viola Amherd e Masud Gharahkhani hanno abbordato anche altri temi, come i cambiamenti climatici e l'approvvigionamento energetico.

Pur disponendo di petrolio e gas, la Norvegia vuole sviluppare anche le energie rinnovabili. In questo campo, il Paese sta incontrando gli stessi problemi di chiunque voglia promuovere tali energie: i singoli progetti stentano a decollare perché si scontrano con opposizioni, osserva la Presidente della Confederazione.

La visita proseguirà con un incontro con il primo ministro Jonas Gahr Støre a metà giornata.

dv, ats