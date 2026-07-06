Un monitoraggio trentennale nel canton Basilea campagna documenta un forte declino della rana rossa. Tra il 1988 e il 1993 si contavano in media 8573 ammassi di uova all'anno, scesi a 2052 tra il 2021 e il 2025. La popolazione è calata di oltre tre quarti. Il declino sorprende perché gli stagni adatti alla riproduzione sono aumentati da 21 a 53. Inizialmente i nuovi specchi d'acqua hanno avuto effetti positivi, ma dal 2020 i numeri calano anche lì. Il biologo Urs Tester ritiene responsabile il cambiamento climatico. Annate più secche e acque più calde riducono la sopravvivenza dei giovani esemplari. Tra le altre cose servono più stagni.