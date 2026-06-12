«Il Patriziato tiene a ribadire di aver sempre gestito le naturalizzazioni con operatività e nel rispetto delle persone che risultano in regola; non si è mai permesso di ritardare l’elaborazione o la consegna dei dossier con finalità ricattatorie»..."Il Patriziato ha presentato documenti e materiali video per dimostrare che, negli ultimi 20 anni, la situazione è peggiorata... e che in questi anni le azioni intraprese dal Governo grigionese non sono state sufficienti...», scrive Troger.