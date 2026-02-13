La Svizzera, paese all'avanguardia nella ricerca sui droni, sta correndo ai ripari, ma secondo l'esperto Roland Siegwart il divario tra attacco e difesa resta ancora preoccupante.

«Generalmente, purtroppo, bisogna dire che effettuare attacchi con droni è molto più facile che difendersi dai droni, specialmente in ambiente civile», afferma in un'intervista a SRF il professore di sistemi autonomi presso il Politecnico federale di Zurigo (ETH).

«Non si può semplicemente sparare a caso in aria, a causa dei danni collaterali. Ciò significa che non esistono ancora sistemi veramente affidabili per abbattere i droni con un ragionevole dispendio di risorse».

Piccoli e difficili da intercettare

La difficoltà principale risiede nella natura stessa degli apparecchi.

«Innanzitutto i droni sono molto piccoli e quindi difficili da rilevare, sia con il radar che con le telecamere», spiega lo specialista che collabora con Armasuisse, l'Ufficio federale dell'armamento.

«In secondo luogo, i sistemi di difesa sono tipicamente progettati per gli aerei: in quel caso ci si può permettere di sparare munizioni che costano mezzo milione di franchi l'una. Con i droni non si può pensare di sparare con i cannoni ai passeri: servono sistemi piccoli e non è affatto semplice realizzarli».

La ricerca sta esplorando strade alternative. «In tutto il mondo ci sono vari gruppi che lavorano su questo tema. Anche noi studiamo il sistema per rilevare i droni in modo affidabile, combinando radar, telecamere a infrarossi e telecamere ottiche», riferisce l'accademico.

«Una volta individuati, si potrebbero abbattere con reti, tendere reti con altri droni o, a seconda della situazione, eventualmente sparare».

La Svizzera è ben posizionata

Nonostante le difficoltà, la Confederazione non parte svantaggiata. «La Svizzera, in relazione alle sue dimensioni, è messa molto bene», sostiene il 67enne.

«Ho avuto contatti con le controparti tedesche e austriache di Armasuisse: direi che i nostri collaboratori di Armasuisse sono molto più informati, capiscono molto di più e sanno come collaborare con le università. Siamo quindi relativamente ben posizionati.»

Il paese vanta un ecosistema favorevole.

«La Svizzera è molto forte nel settore dei droni, soprattutto per quanto riguarda le applicazioni civili nella ricerca: esistono diverse start-up specializzate nella difesa dai droni».

«Non avremo una soluzione definitiva entro i prossimi cinque mesi. Ma si spera che arriveranno abbastanza rapidamente sistemi sensati, economici e allo stesso tempo affidabili», conclude l'esperto di robotica.