L'estate eccezionalmente calda e secca sta mettendo in difficoltà gli allevatori svizzeri. La scarsità di foraggio costringe molti a riportare il bestiame dagli alpeggi o a venderlo, mentre cresce la preoccupazione per le conseguenze economiche della siccità.

Svizzera La siccità cambia tutto: gli allevatori sono costretti a vendere o macellare i loro animali. Ecco perché

Hai fretta? blue News riassume per te La prolungata siccità costringe sempre più allevatori svizzeri a scaricare in anticipo gli alpeggi e a vendere parte degli animali.

Alla Fiera di Moudon sono stati venduti 250 capi in una settimana, il 70% dei quali destinati alla macellazione.

Gli agricoltori temono che la mancanza di foraggio possa avere pesanti ripercussioni anche nei prossimi mesi. Riepilogo creato con

L'estate eccezionalmente calda e secca sta mettendo a dura prova gli allevatori svizzeri.

Come riporta «RTS», la mancanza di pioggia ha ridotto drasticamente la disponibilità di erba e foraggio, costringendo molte aziende a riportare il bestiame dagli alpeggi al piano con largo anticipo.

Alcuni allevatori, non riuscendo più a nutrire tutti gli animali, sono inoltre obbligati a venderne una parte.

La situazione alimenta le preoccupazioni per i prossimi mesi, con il rischio di nuove difficoltà economiche per il settore.

Sempre più allevatori costretti a vendere gli animali

Per molti allevatori vendere parte del bestiame è diventata l'unica soluzione. Con il foraggio sempre più scarso, mantenere tutti gli animali non è più possibile.

Gli effetti sono evidenti anche nei mercati del bestiame. Alla Fiera di Moudon sono stati venduti 250 capi in una sola settimana, circa il 70% dei quali destinati alla macellazione.

«Non abbiamo mai visto una situazione del genere. Di solito abbiamo tra i 70 e gli 80 capi!», racconta alla radiotelevisione romanda Bertrand Gavin, presidente della Société Vaud-Genève des producteurs de bétail de boucherie.

Secondo Gavin, quest'anno è stato necessario organizzare giornate di vendita supplementari per far fronte all'aumento degli animali immessi sul mercato.

Alpeggi scaricati prima del previsto

Anche Mireille Gavillet, allevatrice della Gruyère, ha dovuto riportare a valle il proprio bestiame prima della fine della stagione.

«Questa decisione è stata molto difficile dal punto di vista morale», racconta sempre ai giornalisti della «RTS». Una scelta che, spiega, non si era mai resa necessaria nei 50 anni di attività dell'azienda di famiglia. Quest'anno, però, è stata presa «per il benessere degli animali e della montagna».

Nonostante tutto, l'allevatrice spera ancora di poter riportare gli animali in alpeggio prima della conclusione dell'estate. «Spero che questo possa concretizzarsi nel corso del mese di agosto», afferma.

Giova ricordare che nelle stagioni «normali» il carico degli alpeggi avviene tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, mentre lo scarico si effettua tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre.

L'incertezza pesa sul futuro

Per molti allevatori il problema principale resta l'impossibilità di sapere quanto durerà la siccità.

«Questa mattina non sapevamo quali animali scegliere. Cerchiamo di prendere le decisioni migliori, ma non sappiamo se tra due settimane pioverà oppure se continuerà a essere tutto secco fino al primo settembre», spiega Romain Savoy ai microfoni di «RTS».

Tra chi guarda con preoccupazione ai prossimi mesi c'è anche Vincent Sonay, che questa settimana ha già venduto due mucche.

«Non è affatto facile. Pensiamo già all'inverno e non sappiamo come fare. Il problema è che la siccità riguarda tutta l'Europa», conclude.