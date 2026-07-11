La siccità in Svizzera continua ad aggravarsi. Dopo una primavera eccezionalmente secca e diverse ondate di caldo, i livelli delle acque si stanno abbassando, i terreni si stanno prosciugando e la temperatura dell’acqua è in aumento. Al momento non si intravede alcun miglioramento duraturo. Ecco la situazione.

Domande e risposte La siccità si aggrava in Svizzera e già si avvertono le conseguenze

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera attraversa uno dei periodi di siccità più marcati dall'inizio delle rilevazioni e non si intravedono ancora segni di pioggia.

In molte località i fiumi trasportano una quantità d’acqua nettamente inferiore, i laghi e i livelli delle falde acquifere si stanno abbassando, mentre le acque si stanno riscaldando in misura insolitamente elevata.

La Confederazione e i Cantoni mettono in guardia dalle conseguenze per la natura, l'agricoltura e l'approvvigionamento idrico e monitorano costantemente la situazione. Riepilogo creato con

La siccità in Svizzera continua ad aggravarsi. Sebbene alcuni temporali abbiano recentemente portato un po’ di pioggia a livello regionale, secondo la Piattaforma nazionale sulla siccità della Confederazione la situazione si è alleggerita solo temporaneamente.

Soprattutto sul versante nord delle Alpi e in Vallese, la siccità dovrebbe intensificarsi ulteriormente nelle prossime settimane.

Quanto è grave la siccità in questo momento?

Il colore marrone indica le zone secche (più è scuro più è secco, viceversa, più è chiaro più e meno secco). Esclusi i laghi, l'azzurro chiaro indica le zone non secche. Piattaforma svizzera sulla siccità

La Svizzera sta attraversando uno dei periodi di siccità più marcati dall'inizio delle rilevazioni. Già la primavera è stata insolitamente secca e anche i temporali degli ultimi giorni sono riusciti ad alleviare la situazione solo a livello regionale e per un breve periodo.

Secondo la Confederazione la siccità persiste in tutta la Svizzera. E questo risulta particolarmente evidente per quanto riguarda le precipitazioni.

Sul versante settentrionale delle Alpi e in Vallese, negli ultimi 90 giorni le piogge sono state in alcuni casi inferiori fino al 61% rispetto alla media pluriennale.

Anche su un periodo di 30 giorni si registrano deficit considerevoli in gran parte del Paese.

Secondo le previsioni di MeteoSvizzera, per il momento non si intravede alcun cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche.

Sebbene i temporali locali possano portare qualche pioggia in alcune zone, non sono comunque previste fasi di precipitazioni prolungate.

Perché un temporale non basta a porre fine alla siccità?

Anche se i temporali portano in alcuni casi grandi quantità di pioggia, non risolvono il problema in modo duraturo. Si verificano per lo più a livello locale e alleggeriscono la situazione solo in singole regioni.

«Ciò che conta è il totale delle precipitazioni nell’arco di diverse settimane», ha spiegato il meteorologo Quirin Beck a maggio a blue News.

Il terreno dovrebbe essere reidratato gradualmente, in modo che l’acqua possa penetrare negli strati più profondi.

L’ideale sarebbe avere precipitazioni regolari e moderate nell’arco di due-quattro settimane, anziché piogge intense e di breve durata.

Secondo i dati forniti dalla Confederazione, sarebbero necessari diversi giorni o addirittura settimane di pioggia diffusa e costante affinché il suolo, le falde acquifere e i corsi d’acqua possano riprendersi in modo duraturo.

Al momento non si intravede alcun evento meteorologico di questo tipo.

Quali sono le conseguenze della siccità sui fiumi, sui laghi e sulle falde acquifere?

Gli effetti sono ormai visibili in molti corsi d'acqua. Numerosi fiumi hanno una portata nettamente inferiore rispetto alla media stagionale. Particolarmente colpiti sono il Giura e la parte centrale e occidentale dell'Altopiano.

Anche diversi laghi presentano livelli d'acqua insolitamente bassi. Tra questi figurano, tra gli altri, il Lago di Costanza, il Lago di Walen e il Lago di Zugo. Inoltre nelle Alpi il disgelo si è concluso prima del solito, motivo per cui mancano ulteriori quantità di acqua di disgelo.

Allo stesso tempo, in molte località si stanno abbassando anche i livelli delle acque sotterranee e le portate delle sorgenti, ovvero il volume d’acqua che sgorga da una sorgente in un determinato periodo di tempo.

In breve: dalle sorgenti sgorga meno acqua. Soprattutto le falde acquifere vicine alla superficie reagiscono rapidamente alla mancanza di precipitazioni e mostrano già valori nettamente più bassi.

Quali sono le conseguenze della siccità per l'agricoltura?

Il livello del Lago di Costanza è attualmente ai minimi storici per questo periodo dell'anno. KEYSTONE

Il settore agricolo ne subisce le conseguenze già da mesi. Molte colture non dispongono dell’umidità necessaria nel terreno.

Soprattutto le piante giovani, come il mais, le barbabietole da zucchero o l’erba appena seminata, germinano con maggiore difficoltà o crescono più lentamente. Anche i prati forniscono meno foraggio per gli animali da allevamento.

Nel frattempo la situazione si è ulteriormente aggravata. Secondo la piattaforma sulla siccità, in gran parte della Svizzera si registra ormai un deficit di umidità del suolo che va da considerevole a molto grave.

In molte località gli agricoltori sono costretti a ricorrere all’irrigazione supplementare.

In diversi comuni sono quindi già in vigore restrizioni sul prelievo idrico o appelli al risparmio.

C'è il rischio di carenza idrica o di incendi boschivi?

Il fiume Birs ha dovuto essere chiuso in alcuni tratti per consentire ai pesci di riprendersi. KEYSTONE

Per il momento l'approvvigionamento di acqua potabile è garantito in tutta la Svizzera. Ciononostante le autorità stanno monitorando attentamente l'evoluzione della situazione.

L’UFAM sottolinea che, in caso di siccità prolungata, soprattutto i sistemi di approvvigionamento idrico di piccole dimensioni possono trovarsi in difficoltà. Per questo motivo, i Cantoni e i Comuni decidono, a seconda della situazione regionale, se imporre divieti o restrizioni al prelievo di acqua.

Con l'inaridimento del suolo aumenta anche il rischio di incendi boschivi. Diverse regioni hanno già innalzato i livelli di allerta. L'entità del rischio dipende in larga misura dalla presenza o meno di piogge diffuse nelle prossime settimane.

La Confederazione monitora quindi costantemente i livelli delle acque, l'umidità del suolo, le acque sotterranee e il rischio di incendi boschivi.

Come si evolverà la situazione nelle prossime settimane?

Secondo le stime della Confederazione la siccità dovrebbe inizialmente aggravarsi ulteriormente.

Le previsioni meteorologiche indicano nuovamente un aumento delle temperature. Allo stesso tempo, non si intravedono ancora periodi di precipitazioni prolungati.

Singoli temporali possono alleviare la situazione a livello locale nel breve termine, ma non sono sufficienti a colmare i deficit.

La Piattaforma nazionale sulla siccità prevede pertanto che sia l’umidità del suolo sia i livelli idrici di molti corsi d’acqua continuino a diminuire. Anche l’UFAM prevede che la situazione di magra si protragga o, in alcuni casi, si aggravi ulteriormente.

Rimane quindi fondamentale capire quando torneranno a cadere piogge abbondanti per diversi giorni o settimane.