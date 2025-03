La presidente del Consiglio Nazionale Maja Riniker (PLR/AG) Keystone

Trecentonovanta donne provenienti da tutta la Svizzera si sono riunite venerdì a Palazzo federale in occasione dell'imminente Giornata internazionale della donna, su invito della presidente del Consiglio nazionale Maja Riniker (PLR/AG).

Keystone-SDA SDA

Il tema di quest'anno, «Donne e sicurezza», è stato affrontato da diversi punti di vista. «Sono proprio le donne e i bambini a soffrire per primi e più duramente quando la sicurezza non è più garantita», ha affermato Maja Riniker nel suo discorso di apertura.

«Oggi la responsabilità delle questioni in materia di politica di sicurezza, l'attuazione delle relative strategie o l'elaborazione di piani di pace è principalmente nelle mani degli uomini. Soltanto unendo gli sforzi riusciremo a superare queste grandi sfide», ha detto la presidente del Consiglio nazionale.

Maja Riniker ha insistito sull'importanza del diritto internazionale, «che stabilisce le regole e impedisce al più forte di prevalere semplicemente». In un momento in cui la politica mondiale è alimentata da «Tesla, testosterone e dollaro», «è ancora più urgente aumentare il numero di donne nelle operazioni di mantenimento della pace, nei negoziati di pace e nella ricostruzione delle società».

Una ventina di esperte e dieci workshop

Nell'ambito dell'evento, una ventina di esperte hanno presentato approcci per migliorare la sicurezza, un prerequisito fondamentale per una vita sicura e indipendente.

Sono intervenute Pascale Baeriswyl, ambasciatrice e capo della Missione permanente della Svizzera presso le Nazioni Unite, Karin Kayser-Frutschi, consigliera di Stato (NW) e copresidente della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia, Nadja Schatzmann, maggiore dell'esercito svizzero e osservatore militare delle Nazioni Unite in Medio Oriente, e Sepideh Karimi, dell'associazione Free Iran Switzerland.

Nel pomeriggio, le molteplici sfaccettature del tema «donne e sicurezza» sono state esplorate in dieci workshop.

Un collage di fotografie

L'obiettivo di questa giornata è quello di dare maggiore visibilità alle donne nel mondo. In quest'ottica la presidente del Consiglio nazionale ha presentato un collage di foto delle 77 donne che siedono in Consiglio nazionale e delle 16 del Consiglio degli Stati, esposto nella Sala dei passi perduti durante il suo anno di presidenza.

Al termine dell'evento, è intervenuta anche la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter per sottolineare l'importanza dei temi in discussione nei workshop, in particolare in tempi caratterizzati da grande insicurezza. Karin Keller-Sutter ha inaugurato anche una targa commemorativa in omaggio alla prima consigliera federale donna, Elisabeth Kopp, nell'aula del Consiglio nazionale.