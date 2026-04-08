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Ecco le cause La SSR ha registrato una perdita di 2,9 milioni nel 2025

SDA

8.4.2026 - 08:47

Perdita di 2,9 milioni di franchi per SSR nel 2025 (foto d'archivio)
Perdita di 2,9 milioni di franchi per SSR nel 2025 (foto d'archivio)
Keystone

La SSR ha registrato l'anno scorso una perdita di 2,9 milioni di franchi. Tale risultato è dovuto in particolare al calo delle entrate derivanti dal canone radiotelevisivo e a una flessione dei proventi pubblicitari, nonché all'aumento dei costi operativi.

Keystone-SDA

08.04.2026, 08:47

08.04.2026, 09:03

Lo ha comunicato l'impresa. Complessivamente, la SSR ha chiuso l'anno con un ricavo operativo di 1,56 miliardi di franchi.

Rispetto al 2024, i proventi derivanti dal canone sono diminuiti di 33,4 milioni e i ricavi pubblicitari di 4,1 milioni. Il calo degli introiti è stato in parte compensato, nell'anno in esame, dalle entrate di sponsorizzazione legate ai grandi eventi sportivi e all'Eurovision Song Contest.

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