Il nocciolo fiorisce soprattutto all'inizio dell'anno (foto d'archivio). sda

È probabile che i primi pollini di nocciolo volino già nei prossimi giorni in Svizzera. Le persone allergiche dovrebbero quindi monitorare la situazione e assumere si farmaci necessari, come consiglia il Centro Allergie Svizzera (aha!).

Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te La stagione pollinica 2025 inizia con la comparsa dei pollini di nocciolo in Ticino e sull'Altopiano svizzero. Anche il polline di ontano rappresenta una minaccia.

I soggetti allergici dovrebbero avvertire i primi sintomi già nel fine settimana, come riferisce il Centro Allergie Svizzera (aha!) in un comunicato stampa.

Le persone colpite dovrebbero iniziare a prendere i farmaci prescritti e adottare misure preventive nella loro vita quotidiana. Mostra di più

La stagione dei pollini 2025 è tornata e le persone allergiche al nocciolo ne sentiranno probabilmente gli effetti già questo fine settimana. Le temperature sono in aumento e il sole è tornato a splendere.

Il polline di nocciolo è in movimento in Ticino e probabilmente anche sempre più sull'Altopiano svizzero, il che segna l'inizio della stagione pollinica.

«Un periodo normale», spiega Roxane Guillod del Centro Allergie Svizzera (aha!).

Regula Gehrig, biometeorologa di MeteoSvizzera, lo conferma: «Quest'anno il tempo mutevole e a volte gelido-freddo ha impedito la fioritura precoce dei cespugli di nocciolo, quindi siamo nella norma».

Questo è positivo per la natura e porta anche un po' di sollievo a chi soffre di allergie.

Anche il polline di ontano è un peso per gli allergici

Oltre al polline di nocciolo, anche quello di ontano rappresenta un problema per i soggetti allergici. In Svizzera esistono tre specie autoctone di ontano e in molte città è stato piantato anche l'ontano viola.

Quest'ultimo fiorisce prima delle specie autoctone. «Gli ontani viola rilasciano pollini nel periodo natalizio, che possono scatenare il raffreddore da fieno nei soggetti allergici», spiega Guillod. Una doppia sfida per i soggetti allergici.

Chiunque soffra di allergia causata dal polline di nocciolo e ontano non dovrebbe esitare a iniziare a prendere i farmaci prescritti, di solito antistaminici.

Il Centro Allergie consiglia anche di adottare misure preventive nella vita quotidiana per alleviare i sintomi. Tra queste ci sono indossare occhiali da sole, arieggiare gli spazi abitativi solo per brevi periodi e lavarsi i capelli la sera per rimuovere il polline accumulato durante il giorno.

I valori dei pollini possono essere monitorati tramite il sito web pollinieallergie.ch e l'app Polleini-News del Centro Allergie Svizzera, ma anche tramite l'app di MeteoSvizzera.