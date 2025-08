La Svizzera incassa la punizione di Trump: come si è arrivati ai dazi al 39%? Ecco la situazione spiegata in 9 punti

Dal 7 agosto gli Stati Uniti impongono una drastica tariffa punitiva su tutte le importazioni dalla Svizzera. Il Presidente Trump giustifica la mossa con un presunto deficit commerciale, ma gli esperti e le autorità svizzere sono in forte disaccordo.

Una foto dei consiglieri federali Guy Parmelin e Karin Keller-Sutter che risale all'annuncio dell'imposizione di dazi doganali del 31% sulle merci svizzere in aprile... oggi sappiamo che invece saranno del 39%.

Il governo statunitense guidato dal presidente Donald Trump sta ulteriormente inasprendo il conflitto commerciale e la Svizzera è stata presa di mira più che altri Stati.

Con un nuovo decreto firmato il 31 luglio, tutte le importazioni dal nostro Paese saranno soggette a una pesante tariffa punitiva del 39%. La misura entrerà in vigore il 7 agosto.

La Svizzera sarà colpita più duramente di quasi tutti gli altri Paesi: solo la Siria e il Brasile dovranno pagare di più.

Cosa significa questo per l'economia svizzera? E soprattutto: per il mio lavoro? blue News spiega la situazione in 9 punti.

Cosa ha annunciato Trump?

Venerdì sera il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato nuovi dazi punitivi sulle importazioni, colpendo in modo particolarmente duro la Svizzera.

Invece del 10 o 15 per cento di cui si era parlato di recente, il governo statunitense impone ora il 39 per cento sui prodotti svizzeri. Questo è il risultato di un decreto pubblicato giovedì (già venerdì in Svizzera).

Le tariffe entreranno in vigore il 7 agosto. Ciò significa che si è concretizzato lo scenario peggiore, che fino a poco tempo fa era considerato improbabile a Berna.

In una prima dichiarazione il Consiglio federale ha reagito «con grande rammarico» e ha sottolineato che sarebbe rimasto in trattativa con gli Stati Uniti.

In mattinata il Consiglio federale ha poi pubblicato la seguente dichiarazione:

«Il Consiglio federale prende atto con grande rammarico che, nonostante i progressi compiuti nei colloqui bilaterali e la posizione molto costruttiva assunta dalla Svizzera fin dall'inizio, gli Stati Uniti vogliono applicare unilateralmente dazi supplementari di importo considerevole contro le importazioni dalla Svizzera. (...) La tariffa aggiuntiva menzionata dal Presidente degli Stati Uniti si discosta chiaramente dalla bozza di una dichiarazione d'intenti comune».

E:

«Questa bozza è stata il risultato di intense discussioni tra Svizzera e Stati Uniti negli ultimi mesi ed è stata approvata dal Consiglio federale il 4 luglio 2025. La Svizzera era ed è in contatto con le autorità competenti degli Stati Uniti. Continua a impegnarsi per trovare una soluzione negoziata con gli Stati Uniti che sia compatibile con l'ordinamento giuridico svizzero e con gli obblighi di diritto internazionale esistenti. Il Consiglio federale analizzerà la nuova situazione e deciderà come procedere».

La Svizzera sarà particolarmente colpita?

Sì, con il 39% la Svizzera è ben al di sopra della maggior parte dei Paesi industrializzati. Il decreto prevede solo il 15% per l'UE e la Norvegia, il 10% per il Regno Unito e il 35 per cento per il Canada. Anche la Corea del Sud deve pagare solo il 15%.

La Svizzera ha quindi le tariffe più alte del mondo. Solo la Siria (41%), il Laos e il Myanmar (40% ciascuno) e il Brasile (50%) sono più colpiti.

Come si è arrivati a questo punto?

Alla fine di maggio, la presidente Karin Keller-Sutter ha incontrato il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent a Ginevra (immagine d'archivio). sda

Alcuni politici di Berna si stanno probabilmente ponendo questa domanda in questo momento. Dopo che il 5 aprile il presidente americano Trump ha annunciato una tariffa punitiva del 31% sulle merci svizzere con il decreto «Liberation Day», pochi giorni dopo ha abbassato l'aliquota al 10% e ha dato ai Paesi colpiti un termine di 90 giorni per presentare una compensazione per i deficit commerciali americani.

Berna ha usato questo tempo per negoziare un memorandum d'intesa con Washington che prevedeva investimenti di aziende svizzere negli USA e la riduzione delle tariffe industriali svizzere.

Il 4 luglio il Consiglio federale ha approvato la bozza e da allora la palla è passata agli americani.

Nell'«ultimo colloquio» prima della scadenza del 1° agosto, la Presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha spiegato via X che non è stato possibile concordare l'accordo comune; per Trump, il deficit commerciale rimane la questione centrale.

Ma Trump non ha accettato il documento.

Nell'«ultimo colloquio» prima della scadenza del 1° agosto, la Presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha spiegato via X che non è stato possibile concordare l'accordo comune; per Trump, il deficit commerciale rimane la questione centrale.

La parte statunitense ha classificato il commercio negativo di merci di circa 38 miliardi di dollari come una «minaccia straordinaria» alla sicurezza nazionale e ha chiesto maggiori concessioni.

Una cosa è chiara: la politica economica di Trump rimane imprevedibile e la Svizzera probabilmente non è stata in grado di fare sufficienti concessioni al presidente. Nonostante le trattative, questo ha portato a una debacle: la Svizzera era pronta a negoziare, ma Washington ha preteso di più e ha lasciato passare la scadenza.

Perché Trump si è scagliato così brutalmente contro la Svizzera?

Trump ha giustificato la mossa con un presunto deficit commerciale con la Svizzera: secondo le statistiche statunitensi, questo ammonterebbe a circa 38,5 miliardi di dollari nel 2024.

Berna, tuttavia, smentisce con forza questa affermazione.

Le cifre ufficiali ignorano completamente aspetti fondamentali come i servizi o il pagamento delle licenze, sostiene il Dipartimento federale delle finanze.

Se si tiene conto, ad esempio, del fatto che gli Stati Uniti acquistano ogni anno dalla Svizzera software e servizi finanziari per un valore di 21 miliardi di franchi, il deficit viene chiaramente messo in prospettiva.

La ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter ha parlato di «trucco matematico» e ha messo in guardia da giudizi affrettati.

Anche l'associazione imprenditoriale Swissmem ha chiesto una correzione: la Svizzera non è un free rider, ma uno dei più importanti investitori negli Stati Uniti, con oltre 500.000 posti di lavoro attribuibili a imprese svizzere.

Quali settori sono particolarmente colpiti?

Per molte aziende svizzere, il mercato statunitense diventerà una trappola di costi a partire da agosto.

L'industria orologiera, l'ingegneria meccanica e le aziende medtech saranno particolarmente colpite. L'associazione Swissmechanic avverte: «Molte PMI non possono più permettersi questo accesso al mercato». Secondo swissinfo.ch, circa un terzo delle aziende associate a Swissmem ha già introdotto l'orario ridotto.

La situazione si ripercuote anche sui consumatori, soprattutto negli Stati Uniti. Secondo la rivista Revolution Watch, un orologio del valore di 10.000 dollari potrebbe presto costare fino a 13.000 dollari.

E poiché molti marchi di lusso, come Rolex e Patek Philippe, si attengono al marchio «Swiss Made», la delocalizzazione della produzione è fuori discussione - il che ridurrebbe significativamente i margini.

Matthias Geissbühler, responsabile degli investimenti di Raiffeisen Svizzera, calcola quanto i nuovi dazi colpiranno l'industria delle esportazioni: «Le aziende che producono in Svizzera ed esportano molto negli Stati Uniti saranno colpite duramente. Oltre ai dazi, c'è anche l'effetto valutario (USD -11%). Questo rende i prodotti più costosi del 50%».

E l'industria farmaceutica?

I prodotti farmaceutici sono attualmente esenti dai dazi - un punto importante, dato che rappresentano oltre la metà delle esportazioni svizzere verso gli Stati Uniti. Ma l'industria rimane tesa.

Swissmedtech avverte che le nuove barriere commerciali potrebbero compromettere l'innovazione e costringere le start-up a finanziare gli studi clinici al di fuori degli Stati Uniti.

Nei giorni precedenti il 7 agosto, sono circolate voci su un accordo speciale per l'industria farmaceutica svizzera. Secondo alcune indiscrezioni, Berna e Washington stanno lavorando a un accordo in cui gli Stati Uniti avrebbero rinunciato ai dazi doganali per un segmento «vitale» per la Svizzera.

Tuttavia, il Presidente Trump non ha fatto alcun riferimento a tale eccezione quando ha annunciato le tariffe specifiche per paese. Ha invece ribadito che una tariffa farmaceutica separata dovrebbe essere introdotta gradualmente e che questo prelievo servirebbe a esercitare pressione per la localizzazione di impianti di produzione negli Stati Uniti.

Per l'industria farmaceutica, per il momento tutto rimane invariato.

I farmaci sono esplicitamente esenti dalle tariffe del 39% sulle merci svizzere che entreranno in vigore il 7 agosto. Tuttavia, Trump minaccia di imporre tariffe elevate, fino al 200%, se i farmaci non diventeranno più economici e se una parte della produzione non verrà trasferita negli Stati Uniti.

La situazione rimane quindi instabile.

Questo avrà un impatto anche sul mio portafoglio?

Non a breve termine, ma a lungo termine potrebbe farsi sentire sul portafoglio. Per le famiglie svizzere, i dazi inizialmente cambieranno poco; il prelievo degli Stati Uniti colpisce principalmente la Svizzera come nazione esportatrice, non le famiglie locali.

Poiché le tariffe sono generalmente un onere per l'importatore, i prezzi aumenteranno laddove vengono applicate. Wüest Partner sottolinea che i dazi all'importazione «comportano principalmente un aumento dei prezzi per i consumatori del Paese importatore».

La Svizzera non ha ancora imposto contro-dazi, il che significa che la maggior parte delle merci non diventa direttamente più costosa qui. Solo singoli prodotti intermedi provenienti dagli Stati Uniti potrebbero diventare più costosi, ma secondo gli economisti l'entità di questo fenomeno è minima.

A lungo termine, tuttavia, l'effetto maggiore rimane quello indiretto: se il mercato delle esportazioni statunitense si riduce, le aziende dovranno tagliare il personale e ridurre gli investimenti, con ripercussioni sul reddito e sul potere d'acquisto in Svizzera.

In caso di guerra commerciale prolungata, il KOF prevede un calo del PIL compreso tra lo 0,2 e lo 0,3%, che corrisponde a circa 200 franchi in meno di produzione economica pro capite.

Nel peggiore dei casi, si potrebbero perdere posti di lavoro, le aziende potrebbero tagliare gli investimenti o interi settori di attività - e quindi richiedere meno personale. Il conflitto potrebbe quindi raggiungere i portafogli degli svizzeri anche attraverso canali indiretti come questi.

Come reagiscono le associazioni e i politici?

L'economia svizzera sta reagendo con allarme. L'associazione mantello Economiesuisse definisce la misura «ingiustificata» e avverte di un «onere molto grave» per le imprese svizzere di esportazione.

L'associazione invita il Consiglio federale a ridurre rapidamente i dazi doganali. La Svizzera è un importante investitore negli Stati Uniti - le aziende svizzere garantiscono circa 400.000 posti di lavoro. Le relazioni bilaterali rischiano di essere danneggiate in modo permanente da questa misura.

In seguito all'annuncio dei dazi statunitensi del 39%, Swissmechanic ha invitato il governo ad agire con decisione. L'associazione ha messo in guardia sulle conseguenze a lungo termine per le piccole e medie imprese dell'industria svizzera.

La Svizzera non deve diventare uno dei pochi Paesi che a lungo termine dovranno lottare con svantaggi competitivi strutturali. Swissmechanic ha quindi chiesto al governo nazionale una linea chiara.

Anche i politici hanno mosso critiche e chiesto inizialmente delle contromisure. Lisa Mazzone, presidente del partito dei Verdi, ha ripetuto una vecchia richiesta della primavera: «La strategia di ingraziamento del Consiglio federale è fallita. È ora di tassare adeguatamente le grandi aziende tecnologiche». Aziende come Google, Amazon e Netflix dovrebbero pagare il dieci per cento del loro fatturato digitale in Svizzera se le tariffe rimangono in vigore.

Il presidente del PLR Thierry Burkart ha definito la decisione una «catastrofe» in un'intervista al Blick. È un attacco diretto alla nostra prosperità. E: «Con questo approccio, gli Stati Uniti stanno sabotando sia le ottime e affidabili relazioni con il nostro Paese che esistono da decenni, sia il libero scambio nel suo complesso», ha proseguito il presidente uscente del PLR.



[image or embed] — Lisa Mazzone (@lisamazzone.bsky.social) 31. Juli 2025 um 22:20

Il presidente del PLR Thierry Burkart ha definito la decisione una «catastrofe» in un'intervista al Blick. È un attacco diretto alla nostra prosperità. E: «Con questo approccio, gli Stati Uniti stanno sabotando sia le ottime e affidabili relazioni con il nostro Paese che esistono da decenni, sia il libero scambio nel suo complesso», ha proseguito il presidente uscente del PLR.

Le reazioni dell'UDC sono state inizialmente rare. Su X (ex Twitter), Joël Thüring, membro del parlamento cantonale di Basilea Città, ha accusato duramente la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter per l'accordo annullato: «39%! Keller-Sutter è ancora più incompetente del previsto. Una donna sta distruggendo l'economia svizzera». Thüring non ha potuto essere raggiunto per un commento da blue News.

E la Svizzera ora sta a guardare?

E la Svizzera ora sta a guardare?

Difficile. Nel frattempo, la Svizzera si sta adoperando per stemperare la situazione.

La consigliera federale Keller-Sutter si sta concentrando sulla diplomazia silenziosa e ha inviato un inviato speciale a Washington. Secondo diversi rapporti, una squadra speciale sta lavorando dietro le quinte per trovare una soluzione il più rapidamente possibile.

Resta da vedere se questi sforzi daranno frutti prima del 7 agosto. L'associazione orologiera è scettica: si aspetta un periodo di incertezza più lungo.