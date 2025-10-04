  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dopo l'apertura all'accordo La Svizzera chiede azioni concrete a Gaza: «Rilascio degli ostaggi, cessate il fuoco e accesso umanitario»

SDA

4.10.2025 - 09:47

Per il Dipartimento federale degli affari esteri diretto dal ticinese Ignazio Cassis, il rilascio degli ostaggi e l'accesso degli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza sono prioritari.
Per il Dipartimento federale degli affari esteri diretto dal ticinese Ignazio Cassis, il rilascio degli ostaggi e l'accesso degli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza sono prioritari.
Keystone

Alla luce dei recenti sviluppi a Gaza, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) chiede, quali priorità immediate, il rilascio di tutti gli ostaggi, la cessazione delle ostilità e l'immediato accesso umanitario alla Striscia.

Keystone-SDA

04.10.2025, 09:47

04.10.2025, 10:11

La Svizzera invita tutte le parti in conflitto ad agire senza indugio e nel pieno rispetto del diritto internazionale, si legge in un post su «X» del DFAE, in cui la Confederazione ringrazia tutti i mediatori.

Nello stesso post, il DFAE comunica che la Confederazione è disposta a sostenere tutte le misure concrete volte a raggiungere una pace giusta e duratura. La base deve essere la soluzione dei due Stati.

Venerdì sera, Hamas ha accettato parti del piano messo a punto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per porre fine alla guerra di Gaza, tra cui in linea di principio il rilascio di tutti gli ostaggi.

Parallelamente, il gruppo islamista ha chiesto ulteriori negoziati su alcuni particolari del piano. Trump ha quindi invitato Israele a cessare immediatamente i bombardamenti sulla Striscia di Gaza.

I più letti

La mortale febbre di Crimea-Congo si sta diffondendo in Europa
Enrico Varriale licenziato dalla Rai per gravi episodi avvenuti sul posto di lavoro
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante
Ecco cosa c'è da sapere sulla nuova variante di Covid «Frankenstein»
Momento da brivido al lago di Oeschinen: influencer attaccata da una mucca

La guerra in Medio Oriente 

Medio Oriente. Un'altra notte di bombardamenti su Gaza City, nonostante l'appello Trump

Medio OrienteUn'altra notte di bombardamenti su Gaza City, nonostante l'appello Trump

Medio Oriente. Hamas apre al piano Trump, a patto che ci siano condizioni

Medio OrienteHamas apre al piano Trump, a patto che ci siano condizioni

Medio Oriente. Ultimatum Trump: due giorni in più ma «l'inferno» se Hamas rifiuta

Medio OrienteUltimatum Trump: due giorni in più ma «l'inferno» se Hamas rifiuta

Altre notizie

Guerra. Attacco russo su una stazione ferroviaria, decine di feriti in Ucraina

GuerraAttacco russo su una stazione ferroviaria, decine di feriti in Ucraina

Medio Oriente. Witkoff verso l'Egitto, domenica al via negoziati fra Israele e Hamas

Medio OrienteWitkoff verso l'Egitto, domenica al via negoziati fra Israele e Hamas

Medio Oriente. Flotilla, 36 cittadini turchi verso il rimpatrio

Medio OrienteFlotilla, 36 cittadini turchi verso il rimpatrio