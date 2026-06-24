Con campagne pubblicitarie di questo tipo, il Comune di Stäfa, nel canton Zurigo, ha cercato di dissuadere i cittadini dal gettare le salviettine umidificate nel WC.
Comune di Stäfa
Le salviettine umidificate causano l’intasamento delle pompe nelle reti fognarie, un aumento dei costi di pulizia e, di conseguenza, un aumento delle tasse. La consigliera nazionale del PS Gabriela Suter chiede risposte al Consiglio federale: i produttori dovrebbero contribuire a coprire tali costi?
Le salviettine umidificate vengono spesso pubblicizzate come prodotti pratici. Aiutano alcune persone a rendere più confortevole il momento trascorso in bagno.
Per gli impianti fognari, però, possono rappresentare un problema.
A differenza della carta igienica, infatti, non si dissolvono a sufficienza quando vengono gettati nel water e causano intasamenti. Non nelle abitazioni, ma negli impianti di depurazione.
La conseguenza sono malfunzionamenti, costi aggiuntivi e, di conseguenza, tasse più elevate per tutti.
Il problema è noto ormai da anni in Svizzera.
Il comune argoviese di Schöftland, ad esempio, precisa che i prodotti per l’igiene come le salviettine umidificate, gli assorbenti o i pannolini devono essere smaltiti nei rifiuti e non gettati nel water.
Anche a Stäfa, nel canton Zurigo, si è cercato, attraverso campagne informative, di dissuadere la popolazione dal gettare le salviettine nel WC.
Le campagne informative, però, non sono servite.
Per questo motivo, a metà giugno, la consigliera nazionale socialista Gabriela Suter ha presentato un atto parlamentare a Palazzo federale. L’atto – una cosiddetta interpellanza – non mira per il momento a cambiare concretamente qualcosa, ma soltanto a ottenere risposte dal Consiglio federale.
Più in particolare, la parlamentare chiede se la Svizzera debba regolamentare più severamente le cosiddette salviettine umidificate «scaricabili nel WC» oppure imporre un’etichettatura più chiara, in modo da mettere maggiormente in guardia i consumatori dal gettarle nel gabinetto.
Vuole inoltre sapere se i produttori potrebbero essere chiamati a contribuire ai costi di pulizia e manutenzione, estendendo le loro responsabilità.
Chiede anche una campagna di sensibilizzazione coordinata a livello nazionale e informazioni sull’inquinamento da microplastiche provocato dalle salviettine umidificate.
Uno sguardo all’estero mostra quanto il problema possa diventare grave.
Nel 2025 una «Wet Wipe Island», un’isola di salviettine umidificate nel Tamigi, vicino a Londra, ha fatto notizia. Si trattava di un accumulo di circa 180 tonnellate di salviettine e altri materiali gettati negli scarichi.
La conseguenza? Nel dicembre 2026 il Galles vieterà le salviettine contenenti plastica.
Irlanda, Inghilterra e Scozia seguiranno l'anno dopo.
Starting today we are beginning works to remove the 180 tonnes of congealed wet wipes from the Thames’ ‘Wet Wipe Island’ – that’s the equivalent of 15 London double decker buses! Environmental charity Thames21 have already collected more than 140,000 wet wipes. (1/2) pic.twitter.com/tnGhPAO396— Port of London Authority (@LondonPortAuth) August 11, 2025
Per chi si domanda come mai le salviettine finiscano nel Tamigi: in caso di forti piogge, i sistemi fognari possono traboccare.
In alcuni luoghi, durante precipitazioni intense o inondazioni, le salviettine e altri materiali vengono così riversati sulla superficie stradale o nei fiumi.