Ecco perché sono «killer» La Svizzera ha un problema con le salviette umide? Ora il Consiglio federale deve occuparsene

Con campagne pubblicitarie di questo tipo, il Comune di Stäfa, nel canton Zurigo, ha cercato di dissuadere i cittadini dal gettare le salviettine umidificate nel WC. Comune di Stäfa

Le salviettine umidificate causano l’intasamento delle pompe nelle reti fognarie, un aumento dei costi di pulizia e, di conseguenza, un aumento delle tasse. La consigliera nazionale del PS Gabriela Suter chiede risposte al Consiglio federale: i produttori dovrebbero contribuire a coprire tali costi?