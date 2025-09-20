  1. Clienti privati
«Skyranger Oerlikon» La Svizzera non può permettersi il più moderno sistema di difesa anti-droni

Andreas Fischer

20.9.2025

Il sistema di difesa aerea «Skyranger Oerlikon» dell'azienda tedesca Rheinmetall è stato sviluppato a Zurigo e ha suscitato l'interesse di numerosi comandanti in capo europei.
Il sistema di difesa aerea «Skyranger Oerlikon» dell'azienda tedesca Rheinmetall è stato sviluppato a Zurigo e ha suscitato l'interesse di numerosi comandanti in capo europei.
Rheinmetall Air Defence AG/ Angela Blattner

Lo «Skyranger Oerlikon» è un efficiente sistema di difesa contro i droni sviluppato a Zurigo. Tutta l'Europa lo vuole acquistare, ma la Svizzera sta prendendo tempo per l'acquisto. Il motivo? Non c'è il budget.

Andreas Fischer

20.09.2025, 12:18

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il sistema di difesa aerea «Skyranger» è uno dei più moderni presenti sul mercato. È stato sviluppato a Zurigo.
  • L'Europa sta armando i propri eserciti con questo sistema, soprattutto dopo l'attacco russo alla Polonia. La sola Germania vuole ordinarne fino a 600.
  • L'Esercito svizzero, invece, sta prendendo tempo con l'acquisto, anche se la Svizzera non dispone di un sistema di difesa contro i droni.
Mostra di più

Un'arma efficiente per la difesa dagli attacchi dei droni, sviluppata a Zurigo: tutta l'Europa vuole acquistare lo «Skyranger». Ad esempio la Germania ne ha già ordinati 19, e il produttore Rheinmetall prevede che le forze armate tedesche acquisteranno un totale di 600 unità.

Anche l'Austria, la Danimarca, l'Ungheria, i Paesi Bassi e, più recentemente, la Polonia hanno espresso interesse.

E la Svizzera? Non può permettersi lo «Skyranger». O almeno, l'approvvigionamento prima del 2032 non è un'opzione, come riporta l'Aargauer Zeitung.

La Svizzera è indifesa

Eppure, un sistema di difesa di questo tipo pare essere urgente. L'attacco russo alla Polonia con 19 droni della scorsa settimana ha suscitato preoccupazione non solo all'interno della NATO, ma anche tra i politici svizzeri.

Lo stesso ministro della difesa, Martin Pfister, lo ha ammesso: «La Svizzera non sarebbe riuscita ad abbattere i droni russi». Con il suo attuale sistema di difesa aerea, l'esercito elvetico non avrebbe avuto alcuna possibilità di respingere un simile attacco. 

Dopo l'attacco in Polonia. Pfister avverte: «La Svizzera non sarebbe riuscita ad abbattere i droni russi»

Dopo l'attacco in PoloniaPfister avverte: «La Svizzera non sarebbe riuscita ad abbattere i droni russi»

Una nuvola di proiettili

Il pezzo forte dello «Skyranger» è un cannone da 30 o 35 millimetri, controllato da un radar ad alte prestazioni, che è in grado di sparare munizioni speciali. I proiettili sono programmabili ed esplodono solo in prossimità del bersaglio, dove si dividono in 150.

Secondo l'amministratore delegato di Rheinmetall, Armin Papierner, la «nuvola di proiettili» che ne deriva è progettata per mantenere «un'area di quattro chilometri per quattro completamente libera dai droni».

Un altro vantaggio: il sistema «Skyranger» è mobile e autosufficiente. Può essere montato su diverse piattaforme. Il suo sistema gemello, Skynex, che non è autosufficiente, è in uso in Ucraina dall'inizio del 2024 e si sta dimostrando molto efficace nella lotta contro gli attacchi dei droni russi.

Ecco come funziona. Skynex, il più moderno sistema di difesa aerea di Kiev, viene dalla Svizzera

Ecco come funzionaSkynex, il più moderno sistema di difesa aerea di Kiev, viene dalla Svizzera

Al governo mancano i soldi

L'acquisto di nuovi sistemi di difesa aerea a corto raggio, come detto, non è previsto fino al 2032. Solo allora i sistemi attuali raggiungerebbero la fine della loro vita utile, anche se sono già inadatti alla difesa dalle minacce moderne.

È improbabile che siano disponibili fondi per un ammodernamento anticipato, come richiesto dal gruppo di interesse Pro Militia.

Solo mercoledì il Consiglio degli Stati ha respinto la proposta di fornire all'esercito un ulteriore miliardo di franchi per le munizioni di difesa aerea. Pur riconoscendone la necessità, il governo non dispone dei fondi necessari.

