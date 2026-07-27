Hai fretta? blue News riassume per te A partire dal 2027, le impiegate bancarie beneficeranno di 18 settimane di congedo di maternità retribuito. Il settore bancario migliora così le condizioni per le neomamme.

Nonostante l'estensione, la Svizzera rimane fanalino di coda nel confronto europeo in materia di congedo parentale. Molti Paesi offrono modelli nettamente più lunghi e più equi sia per le madri che per i padri.

Dalla Svezia alla Spagna, gli esempi europei dimostrano quanto siano diverse le normative in materia. Riepilogo creato con

Le neomamme che lavorano in banca potranno, a partire dal 2027, rimanere con il proprio bambino per due settimane in più, riporta il portale di notizie «Nau».

A partire dal 1° gennaio, il settore garantirà un congedo di maternità di 18 settimane con retribuzione piena. La legge svizzera prevede 14 settimane con l’80% dello stipendio. Il settore bancario offriva quindi già in precedenza condizioni migliori rispetto alla media elvetica.

Tuttavia, secondo la Commissione federale Dini Mueter (EKdM), l’aumento concesso ai dipendenti bancari non è sufficiente. La Commissione si impegna a favore di un congedo parentale equo in Svizzera. «La maggior parte delle donne - oltre l’80% - prolunga il congedo di maternità a proprie spese. Solo il 18% delle madri torna al lavoro già dopo 14 settimane», scrive la Commissione sul proprio sito web.

«No, un congedo di maternità da 14 a 18 settimane non è sufficiente», afferma Miranda Donati, rappresentante dell’EKdM, al quotidiano «Nau».

In effetti, rispetto alle altre nazioni europee, la Svizzera non fa una bella figura. È vero che i sistemi variano e che a volte esistono modelli diversi all’interno dello stesso Paese. Tuttavia, in linea di massima si può affermare che nessun altro luogo in Europa prevede un periodo di congedo parentale così breve.

Secondo un rapporto dell’UNICEF del 2019, la Svizzera è addirittura il Paese meno favorevole alle famiglie d’Europa a causa di questo. Nel 2021 il congedo di paternità è stato sì esteso a due settimane, ma la Svizzera non ha registrato quasi alcun miglioramento nel confronto internazionale.

Da Andorra (20 settimane per le madri e, a partire dal 2030, anche 20 settimane per i padri) alla Polonia (32 settimane di congedo parentale interamente retribuito, che può essere suddiviso tra i genitori) fino alla Repubblica Ceca (28 settimane per le madri, 2 settimane per i padri), tutti questi Paesi hanno normative più flessibili. Ecco alcuni esempi:

Gli esemplari

Non è una sorpresa: i Paesi nordici sono in testa alla classifica, sia per quanto riguarda la durata del congedo che per la parità di genere. Norvegia, Svezia, Finlandia e Islanda non prevedono un congedo di maternità e uno di paternità distinti, ma un unico congedo parentale.

In Svezia il periodo complessivo è di circa 68 settimane; entrambi i genitori devono fruire di almeno 90 giorni. Durante questo periodo ricevono l'80% della loro retribuzione.

I genitori in Norvegia possono scegliere tra un totale di 49 settimane con stipendio pieno oppure di 59 settimane con l'80%. Nel caso delle 49 settimane, entrambi i genitori devono fruire di 15 ciascuno; nel caso delle 59 settimane, sono 19 a testa. Il resto può essere suddiviso liberamente.

In Islanda, entrambi i genitori hanno diritto a sei mesi di congedo parentale retribuito; è possibile trasferire all’altro un massimo di sei settimane.

In Finlandia, ogni genitore ha diritto a 160 giorni di congedo parentale, di cui 63 possono essere trasferiti all'altro.

Le sorprese

Oltre ai nordici, anche altri Paesi europei prevedono un congedo parentale di durata superiore alla media o alla pari.

La Spagna ha riformato nel 2025 il congedo parentale, introducendo un sistema unico e neutro dal punto di vista del genere, denominato ufficialmente «congedo parentale per la nascita e la cura dei figli». Entrambi i genitori hanno diritto a 19 settimane retribuite ciascuno. Il periodo non è trasferibile all’altro. Chi è single ha diritto a 32 settimane.

In Albania, la madre può avere un anno di congedo di maternità. Per la prima metà riceve l’80% della propria retribuzione. Nella seconda, invece, la percentuale scende al 50%.

Deve fruirne per 63 giorni, ovvero circa 9 settimane. Dopodiché può subentrare il partner. Quest’ultimo, pur avendo ufficialmente diritto solo a tre giorni di congedo di paternità retribuito, può prendere il posto della moglie al termine dei 63 giorni previsti dalla legge. Per 150 giorni riceve l’80% dello stipendio, dopodiché il 50%. Complessivamente, il padre può usufruire di un congedo di paternità della durata massima di 38 settimane.

In Bulgaria è previsto un congedo di maternità molto lungo e ben retribuito, oltre a uno breve di paternità. Entrambi i genitori ricevono il 90% della propria retribuzione. Il congedo di maternità dura 58,5 settimane, ovvero circa 14 mesi. Di questi, 45 giorni devono essere obbligatoriamente usati prima del parto. Dopo sei mesi, la madre può trasferire una parte del proprio congedo al padre. Quest’ultimo ha comunque diritto a 15 giorni.

I minimalisti

Tutti gli Stati membri dell’UE devono garantire almeno 14 settimane di congedo di maternità retribuito. Durante questo periodo, lo stipendio deve continuare a essere corrisposto almeno al livello previsto dall’assicurazione sanitaria. I padri hanno diritto ad almeno 10 giorni di congedo retribuito dopo la nascita del figlio. La maggior parte dei Paesi europei è tuttavia più generosa, soprattutto per quanto riguarda la maternità, anche se in alcuni casi solo in misura lieve.

La Francia, ad esempio, prevede 16 settimane per le madri e 28 giorni per i padri. In Belgio le donne hanno diritto a 15 settimane, mentre gli uomini a 20 giorni.

La Germania offre alle madri 14 settimane retribuite, mentre ai padri spettano dieci giorni, esattamente quanto previsto dall’UE. Tuttavia, oltre al congedo di maternità e di paternità, i genitori possono usufruire di un congedo parentale della durata massima di 36 mesi. Si tratta principalmente di una tutela contro il licenziamento; tale periodo non è retribuito. I genitori possono però richiedere allo Stato un'indennità parentale pari a un massimo di 1800 euro al mese.

Nei Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), di cui fanno parte non solo le nazioni europee, ma anche, tra gli altri, la Svizzera, nel 2022 il congedo di maternità era in media di 18,5 settimane, mentre quello di paternità era di 2,3 settimane.

Gli Stati Uniti sono l’unico Paese dell’OCSE in cui non esiste il diritto al congedo di maternità retribuito. Molti offrono inoltre la possibilità di usufruire di un congedo parentale, retribuito a un tasso inferiore, come ad esempio in Germania. La media di tutti i Paesi dell’OCSE è di 39 settimane.

Svizzera ultima in classifica

Nessun altro Paese europeo offre congedi di maternità e paternità così poco retribuiti come la Svizzera. E nemmeno le due settimane in più concesse agli impiegati bancari cambiano granché la situazione.

Questo è ciò che vogliono cambiare, tra gli altri, i promotori dell’iniziativa sul congedo parentale. Chiedono 18 settimane per le madri e 18 per i padri. La raccolta delle firme proseguirà fino al 1° ottobre. Se si raggiungeranno 100'000 firme e il popolo e i cantoni approveranno l’iniziativa, questa dovrà essere attuata cinque anni dopo. La Svizzera dovrebbe quindi rimanere fanalino di coda ancora per almeno qualche anno.