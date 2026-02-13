La Svizzera sta vivendo una delle primavere e delle prime metà d'estate più secche mai registrate nella storia. Fiumi e laghi raggiungono minimi storici, le acque si riscaldano e anche il Ticino è alle prese con una siccità sempre più preoccupante.

Soffre anche il Ticino La Svizzera si sta prosciugando sempre di più: ecco quanto è grave la siccità

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera sta vivendo una delle primavere e delle prime metà d'estate più secche mai registrate, con fiumi e laghi ai minimi storici.

Anche il Ticino è colpito dalla siccità: il fiume Ticino e il Lago Maggiore registrano livelli dell'acqua eccezionalmente bassi.

Le temperature record dei corsi d'acqua, unite alla scarsità di oro blu, mettono sotto pressione pesci, ecosistemi, agricoltura e foreste.

Secondo gli esperti, solo piogge diffuse e persistenti potrebbero migliorare la situazione, ma al momento non sono previste. Riepilogo creato con

La siccità continua ad aggravarsi in Svizzera. Le prime analisi mostrano che la primavera e la prima metà dell'estate 2026 rientrano tra i periodi più aridi mai registrati nel Paese.

Gli effetti sono ormai evidenti: fiumi con portate eccezionalmente basse, laghi ai minimi storici per il periodo dell'anno e corsi d'acqua che raggiungono temperature record.

La situazione mette inoltre sotto pressione foreste, agricoltura e fauna acquatica.

Piattaforma svizzera per il monitoraggio della siccità

Livelli dell'acqua ai minimi storici

La siccità, che persiste dalla primavera, ha già fatto registrare numerosi record. Tra il 1° aprile e il 31 luglio circa un quinto delle stazioni di monitoraggio svizzere ha rilevato i livelli d'acqua più bassi mai misurati in questo periodo dell'anno.

In molti fiumi e laghi i livelli sono già inferiori a quelli registrati durante le precedenti grandi siccità. Le regioni più colpite sono l'Altopiano e il Giura.

La situazione è diversa in parte delle Alpi, dove l'acqua proveniente dallo scioglimento della neve e dei ghiacciai mantiene ancora relativamente elevate le portate dei corsi d'acqua. Tuttavia, proprio le temperature elevate stanno accelerando questo processo.

Fiumi e laghi sempre più in difficoltà

In gran parte della Svizzera le portate dei fiumi sono nettamente inferiori alla media pluriennale. Tra i corsi d'acqua più colpiti figurano il Doubs a Ocourt e il Reno a Basilea.

Nel caso di quest'ultimo, con l'eccezione del mese di febbraio, la portata è rimasta al di sotto della media per tutto il 2026. Da metà giugno i valori sono quasi costantemente inferiori ai precedenti minimi stagionali del periodo di riferimento 1991-2020.

Anche diversi laghi continuano a perdere acqua. Il Lago di Zurigo, quello di Costanza e il Lago Maggiore hanno già raggiunto livelli inferiori ai minimi registrati in passato nello stesso periodo dell'anno.

Per quanto riguarda invece il Lago di Zugo e quello dei Quattro Cantoni restano invece sopra i livelli osservati durante la siccità del 2018.

Anche il Ticino soffre

Anche il Lago Maggiore ai minimi storici. Keystone

La prolungata siccità non risparmia nemmeno il Ticino. Secondo l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), anche a sud delle Alpi le portate dei corsi d'acqua sono nettamente inferiori ai valori medi stagionali.

Come riportato alcuni giorni fa dal «Corriere del Ticino», il fiume Ticino, all'altezza di Bellinzona, ha registrato il 28 luglio una portata di circa 12 metri cubi al secondo, mentre la media delle 24 ore precedenti si è attestata a 18 m³/s.

Si tratta di valori molto vicini al minimo assoluto di 10 m³/s, registrato nel marzo 2022, e inferiori al precedente minimo storico per il mese di luglio, risalente al 2006.

Anche il Lago Maggiore mostra segnali evidenti della siccità. Il livello del Verbano è sceso a 192,26 metri sul livello del mare, appena 10 centimetri sopra il minimo storico registrato alla fine di luglio del 1976 e circa 20 centimetri sopra il record assoluto del 1947.

Secondo l'UFAM, i bassi livelli dell'acqua, uniti alle temperature elevate, favoriscono il riscaldamento dei corsi d'acqua e riducono il contenuto di ossigeno, mettendo sotto pressione pesci e altri organismi acquatici.

Allo stesso tempo aumenta anche il fabbisogno di acqua, soprattutto per l'irrigazione, esercitando un'ulteriore pressione sulle risorse idriche disponibili.

Perché i temporali non bastano?

Anche se i temporali possono scaricare grandi quantità di pioggia in alcune zone, non sono sufficienti a porre fine alla siccità.

Si tratta infatti di fenomeni localizzati che interessano solo aree limitate. «La cosa decisiva è la quantità complessiva di precipitazioni nell'arco di diverse settimane», aveva spiegato a maggio a blue News il meteorologo Quirin Beck.

Per ripristinare le riserve idriche, il terreno deve assorbire lentamente l'acqua, permettendole di infiltrarsi negli strati più profondi. Per questo sarebbero ideali precipitazioni moderate e regolari distribuite nell'arco di due-quattro settimane, piuttosto che violenti rovesci concentrati in poche ore.

Secondo la Confederazione, servirebbero diversi giorni o addirittura settimane di piogge diffuse su tutto il territorio affinché suoli, falde acquifere e corsi d'acqua possano riprendersi.

Anche in Ticino, sottolinea l'UFAM, le precipitazioni locali non sono sufficienti a migliorare in modo duraturo la situazione: sarebbero necessari accumuli di almeno 50-100 millimetri distribuiti su più giorni. Al momento, però, un simile scenario non è previsto.

Il Reno si è abbassato. Thomas Frey/dpa

Acque sempre più calde

Oltre ai livelli dell'acqua, anche le temperature dei corsi d'acqua stanno raggiungendo valori senza precedenti. Tra il 1° aprile e il 31 luglio quasi il 60% delle stazioni di monitoraggio ha registrato un nuovo record di temperatura per questo periodo dell'anno.

I valori più elevati si concentrano soprattutto sull'Altopiano e nel Giura. I fiumi alimentati dai ghiacciai si riscaldano meno grazie all'apporto di acqua di fusione.

L'Aare a Berna ha raggiunto il 14 luglio i 24,8 gradi, superando il precedente record. La Reuss a Lucerna ha invece toccato i 26,36 gradi già il 27 giugno, un nuovo massimo assoluto.

Secondo l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), colpisce soprattutto la precocità con cui queste temperature sono state raggiunte.

Conseguenze per agricoltura e foreste

La diminuzione dell'umidità del suolo può ridurre i raccolti e aumentare il fabbisogno di irrigazione, esercitando un'ulteriore pressione su fiumi e laghi.

Al momento non sono ancora disponibili dati sul numero di aziende agricole colpite né una stima aggiornata dei danni economici. Le valutazioni delle compagnie assicurative sono attese nei prossimi mesi.

La combinazione di caldo, scarsità di precipitazioni ed elevata evaporazione accelera infatti l'essiccazione del terreno, riducendo la disponibilità di acqua per le colture.

Alto rischio di incendi boschivi

Quasi tutta la Svizzera è attualmente interessata da un rischio elevato o molto elevato di incendi boschivi. La maggior parte dei Cantoni ha già introdotto restrizioni o divieti di accendere fuochi.

Le misure vengono decise dalle autorità cantonali e comunali in base alla situazione locale. Il 1° agosto, ad esempio, i fuochi d'artificio sono stati vietati in gran parte del Paese per il rischio di innescare incendi.

L'UFAM invita inoltre alla massima prudenza anche nelle zone in cui non è stato emanato un divieto esplicito, raccomandando di seguire sempre le indicazioni delle autorità locali.

La situazione è destinata a peggiorare

Secondo le autorità federali, nelle prossime settimane la siccità potrebbe intensificarsi ulteriormente.

Proprio per affrontare periodi di siccità sempre più frequenti, la Confederazione sta elaborando una strategia nazionale per una gestione sostenibile delle risorse idriche. L'obiettivo è rafforzare la gestione dell'acqua durante le crisi, individuare tempestivamente eventuali conflitti di utilizzo e garantire una gestione a lungo termine delle risorse disponibili.

L'estate 2026 si aggiunge così ai grandi anni della siccità, come il 2003, il 2015, il 2018, il 2022 e il 2023. Se il 2018 era già considerato uno degli anni più secchi degli ultimi cento anni, nel 2026 molti corsi d'acqua registrano già livelli ancora più bassi.

Le proiezioni climatiche indicano inoltre una tendenza chiara: con il riscaldamento globale le ondate di calore saranno sempre più frequenti e i periodi di siccità prolungata diventeranno sempre più comuni.