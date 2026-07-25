A quasi vent’anni dall’acquisizione, Swiss è più integrata che mai nel gruppo Lufthansa. Alcuni cambiamenti sono visibili ai passeggeri, altri avvengono dietro le quinte. Allo stesso tempo, in settori strategici la compagnia beneficia dell’appartenenza al gruppo.

Hai fretta? blue News riassume per te Swiss è sempre più integrata nel gruppo Lufthansa, con funzioni strategiche centralizzate a Francoforte e cambiamenti visibili anche ai passeggeri.

Questa evoluzione alimenta il timore che la compagnia perda parte della propria identità svizzera, nonostante continui a essere molto redditizia.

Allo stesso tempo, l’appartenenza al gruppo le garantisce vantaggi decisivi, dall’accesso ai nuovi aerei a una rete di collegamenti più ampia e sostenibile. Riepilogo creato con

È soltanto una frase. O, più precisamente, una frase che manca. Eppure è bastata a innescare un dibattito che va ben oltre la cabina di un aereo.

Dall’inizio di quest’anno, negli annunci di bordo gli equipaggi di Swiss dovrebbero ricordare che la compagnia fa parte del gruppo Lufthansa.

Diverse squadre di assistenti di volo, però, avrebbero deciso consapevolmente di omettere questo riferimento, come hanno confermato alla «NZZ am Sonntag» tre fonti indipendenti. Secondo le testimonianze, molti dipendenti si identificherebbero solo in parte con la casa madre tedesca.

A quasi vent’anni dall’acquisizione da parte di Lufthansa, la domanda torna quindi d’attualità: quanto c’è ancora di svizzero in Swiss?

Come tutto ebbe inizio

Quando Lufthansa rilevò Swiss, nel 2005, per molti fu la salvezza della giovane compagnia aerea. Swiss era nata soltanto pochi anni prima dalle macerie di Swissair e registrava pesanti perdite.

L’allora amministratore delegato di Lufthansa, Wolfgang Mayrhuber, fece quindi una promessa che risuona ancora oggi: «Swiss resterà Swiss, anche con Lufthansa».

E in un primo momento sembrò che Francoforte intendesse davvero mantenerla. Swiss conservò un’ampia autonomia e continuò a decidere in gran parte da sola su prodotto, servizio e immagine del marchio.

Lufthansa ne era proprietaria, ma nella presenza esterna della compagnia svizzera restava quasi invisibile.

Con il passare degli anni, però, il quadro ha iniziato a cambiare gradualmente.

Un anno fa il quotidiano economico «Handelsblatt» ha riferito di un progetto strategico interno chiamato «Matrix Next Level». Il piano prevederebbe che alcune funzioni centrali, come la pianificazione delle rotte, le vendite e i programmi fedeltà, vengano gestite direttamente dalla sede centrale di Lufthansa.

Le compagnie premium del gruppo, tra cui Swiss, dovrebbero cedere queste competenze e concentrarsi in futuro soprattutto sull’esperienza a bordo.

Sempre più potere a Francoforte

«Presi singolarmente, in Europa siamo tutti troppo piccoli. Solo insieme possiamo diventare il numero uno nel continente», ha dichiarato di recente l’amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr, in un’intervista a «Blick».

A suo avviso, la centralizzazione non rappresenta tanto una perdita di autonomia, quanto una necessità in un settore nel quale le dimensioni contano sempre di più.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Lufthansa, Carsten Spohr. Keystone

Spohr sottolinea allo stesso tempo che «Swiss continua a decidere autonomamente». Ma aggiunge: «Alla fine, lo fa comunque come parte del gruppo Lufthansa».

Questa maggiore integrazione emerge anche nella governance della compagnia. Oggi il Consiglio di amministrazione di Swiss è presieduto da Dieter Vranckx, membro attivo del Consiglio direttivo di Lufthansa.

Il suo predecessore, Reto Francioni, era invece una figura indipendente, esterna alla gestione operativa del gruppo.

Un legame ormai visibile anche all’esterno

La crescente vicinanza è da tempo evidente anche alla clientela. Sui nuovi aeromobili Swiss compare ormai la dicitura «Member of Lufthansa Group», presente anche nelle lounge.

Per Lufthansa si tratta di una strategia di marchio ombrello: le diverse compagnie del gruppo devono essere percepite sempre più come parti di un’unica famiglia. Ne fanno parte, tra le altre, Edelweiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e ITA Airways.

Oggi quasi tutti i grandi gruppi aerei operano secondo questo principio. Air France-KLM, per esempio, centralizza numerose funzioni, così come International Airlines Group, che comprende British Airways, Iberia e Aer Lingus.

In un settore caratterizzato da margini ridotti, le dimensioni determinano spesso il successo economico.

Ordinare insieme grandi quantità di aeromobili permette di ottenere condizioni migliori. Gestire congiuntamente la copertura sul prezzo del carburante riduce i rischi. Sviluppare un software una sola volta consente di contenere i costi.

Nell’aviazione, queste economie di scala rappresentano un vantaggio competitivo decisivo.

Quando la «Swissness» incontra la logica del gruppo

Alle considerazioni economiche si contrappone però, soprattutto in Svizzera, il valore simbolico del marchio. Se in Germania Lufthansa viene percepita principalmente come un mezzo di trasporto, molti svizzeri associano a Swiss qualcosa di più.

La coda rossa con la croce bianca porta nel mondo un’immagine della Confederazione, attraverso i prodotti serviti a bordo, gli equipaggi multilingue e i menu regionali.

Per questo ogni cambiamento viene osservato con particolare attenzione.

Quando ad aprile Swiss ha introdotto la nuova tariffa «Economy Basic», escludendo dal prezzo il bagaglio a mano di grandi dimensioni, ossia il classico trolley, molti osservatori hanno subito pensato a Lufthansa, che aveva già adottato una misura analoga. Le proteste sono state numerose.

La tariffa «Economy Basic» include solo il bagaglio che può essere riposto sotto il sedile. Sven Hoppe/dpa

A ciò si aggiungono trasformazioni operative meno visibili al pubblico. Alcuni interventi di manutenzione, ad esempio, vengono oggi effettuati anche fuori dalla Svizzera.

Sono decisioni che seguono una logica aziendale: all’interno di un gruppo è più facile spostare personale e risorse rispetto a quanto avverrebbe in una compagnia indipendente.

Utili elevati, ma si continua a risparmiare

Anche sul piano economico cresce l’influenza della sede centrale. Nonostante gli utili elevati, Swiss non è stata risparmiata dagli ultimi programmi di riduzione dei costi varati dal gruppo.

Sempre nell'intervista rilasciata a «Blick», Spohr ha motivato queste misure con la necessità di aumentare l’efficienza e con le nuove opportunità offerte dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale.

«Nel gruppo Lufthansa riduciamo del 20% il personale amministrativo; in Swiss soltanto del 10%, perché la compagnia ha già una struttura piuttosto snella», ha spiegato.

Swiss genera da anni profitti consistenti. Nel 2025 ha registrato un risultato operativo di 502 milioni di franchi, risultando di gran lunga la compagnia più redditizia dell’intero gruppo Lufthansa.

Eppure deve comunque risparmiare.

La spiegazione sta nella logica di un grande gruppo: ciò che conta non è soltanto il risultato di una singola compagnia controllata, ma la competitività complessiva dell’intera organizzazione.

Perché Swiss beneficia di Lufthansa

Descrivere questa evoluzione soltanto come una lenta «germanizzazione» sarebbe però riduttivo. Swiss trae infatti vantaggi considerevoli dall’appartenenza al gruppo Lufthansa.

Un esempio particolarmente evidente riguarda la flotta. I nuovi aeromobili a lungo raggio sono difficili da reperire in tutto il mondo, perché Airbus e Boeing hanno liste d’attesa molto lunghe.

Facendo parte di uno dei maggiori gruppi aerei europei, Swiss può accedere ad aerei che, se fosse indipendente, probabilmente riceverebbe molto più tardi. L’introduzione dell’Airbus A350 in autunno ne è un esempio.

Il nuovo Airbus A350 della Swiss è stato accolto il 9 ottobre 2025 all'aeroporto di Zurigo con un arco d'acqua dai vigili del fuoco aeroportuali, al termine del suo volo da Tolosa. Keystone

Anche l’attuale rete di collegamenti sarebbe difficilmente immaginabile senza il gruppo. Zurigo è infatti un mercato domestico relativamente piccolo. Molte rotte a lungo raggio possono essere operate in modo redditizio soltanto perché passeggeri provenienti dall’intera rete Lufthansa fanno scalo a Zurigo.

Circa il 30% dei viaggiatori che transitano dall’hub zurighese sono passeggeri in coincidenza. Senza questo traffico aggiuntivo, numerosi collegamenti diretti verso il Nord America, l’Asia o l’Africa sarebbero difficilmente sostenibili.

Dal punto di vista economico, dunque, vi sono molti argomenti a favore di un gruppo aereo fortemente integrato.

Sul piano emotivo, però, molti svizzeri vorrebbero probabilmente una compagnia capace di continuare a distinguersi chiaramente dalla proprietaria tedesca.

Le due esigenze non sono necessariamente incompatibili. La questione decisiva resta capire quali attività possano essere centralizzate senza che il marchio Swiss perda la propria identità.