  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Chi ha votato come? La tassazione individuale è stata salvata dalla sinistra - solo i membri dell'UDC hanno votato contro la SSR

Dominik Müller

9.3.2026

Sostenitori della tassazione individuale raggianti dopo il sì alle urne.
Sostenitori della tassazione individuale raggianti dopo il sì alle urne.
Keystone

I risultati delle votazioni sono noti, ma chi ha votato come? Un'indagine di follow-up mostra come hanno votato domenica i partiti e le fasce d'età.

Petar Marjanović

09.03.2026, 11:39

09.03.2026, 13:16

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Secondo un sondaggio di follow-up, la tassazione individuale è stata approvata soprattutto grazie ai voti dei partiti di sinistra.
  • L'iniziativa contro la SSR è stata sostenuta soprattutto dagli elettori dell'UDC.
  • L'iniziativa sul fondo per il clima è fallita a causa dell'opposizione dei partiti di centro-destra.
  • L'iniziativa sul contante è stata sostenuta principalmente dalla base dell'UDC.
Mostra di più
Votazioni federali. L'analisi della stampa dopo il secco «No»: «La SSR evita il peggio, ma ora deve riformarsi»

Votazioni federaliL'analisi della stampa dopo il secco «No»: «La SSR evita il peggio, ma ora deve riformarsi»

Il voto di domenica è terminato: la tassazione individuale e la controproposta all'iniziativa sul contante sono state votate a favore, mentre le iniziative sulla SSR, sul fondo per il clima e sul contante non hanno ottenuto la maggioranza dei votanti.

Dai semplici risultati non è chiaro come si sia arrivati a questi risultati. Un sondaggio di Tamedia e "20 Minuten", a cui hanno partecipato 17.788 lettori e lettrici, fa luce su questo aspetto.

Secondo i risultati, la tassazione individuale è passata solo grazie ai voti della sinistra. Più di due terzi del PS, dei Verdi e dei Verdi Liberali hanno votato a favore. Nel PLR, invece, il 44% ha respinto il proprio prestigioso progetto.

La resistenza è stata particolarmente forte tra l'UDCP e il Centro, anche se il 42% della base di centro ha votato a favore. L'approvazione è stata più diffusa nelle città, nella Svizzera francese e tra gli elettori più giovani.

8 marzo. Ecco i vincitori segreti del voto: due strateghi hanno salvato la SSR senza mandato e senza soldi

8 marzoEcco i vincitori segreti del voto: due strateghi hanno salvato la SSR senza mandato e senza soldi

L'iniziativa della SSR è stata accolta positivamente solo dagli elettori dell'UDC

Il sondaggio post-voto mostra un chiaro schema per l'iniziativa sul dimezzamento del canone radio-TV: il testo è stato accolto con particolare favore solo dagli elettori dell'UDC - oltre tre quarti.

Particolarmente contrari sono stati gli accademici con un alto reddito, gli anziani e gli abitanti delle città. In tutti i partiti, le donne (64%) hanno detto no più chiaramente degli uomini (60%).

L'iniziativa del Fondo per il clima è stata chiaramente respinta nel complesso. Mentre la maggioranza degli elettori del PS e dei Verdi ha votato a favore, i partiti della classe media hanno chiaramente respinto la proposta.

L'iniziativa sui fondi è stata particolarmente apprezzata dalla base dell'SVP (76%). La maggioranza dei sostenitori degli altri partiti ha appoggiato la controproposta, che sarà ora inclusa nella Costituzione.

Il nostro live blog. I risultati, le reazioni e la cronaca della giornata di votazioni federali

Il nostro live blogI risultati, le reazioni e la cronaca della giornata di votazioni federali

I più letti

«Un conflitto globale è possibile entro il 2027»: ecco il parere dell'esperto di geopolitica
L'attrice Daryl Hannah ricorda la relazione con John F. Kennedy Jr: «Un uomo straordinario»
Il Nazionale approva il contributo di solidarietà alle vittime di Crans-Montana
Il team di Sal Da Vinci minaccia azioni legali: «Non resteremo a guardare»
Fedez di nuovo al centro del gossip: la compagna Giulia Honegger è incinta?

Altre notizie

Berna. Il Nazionale approva il contributo di solidarietà alle vittime di Crans-Montana

BernaIl Nazionale approva il contributo di solidarietà alle vittime di Crans-Montana

Berna. Al Nazionale inizia il dibattito sugli aiuti federali per le vittime di Crans-Montana

BernaAl Nazionale inizia il dibattito sugli aiuti federali per le vittime di Crans-Montana

Elezioni comunali. Losanna: ballottaggio generale, i cinque uscenti in testa

Elezioni comunaliLosanna: ballottaggio generale, i cinque uscenti in testa