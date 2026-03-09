Sostenitori della tassazione individuale raggianti dopo il sì alle urne. Keystone

I risultati delle votazioni sono noti, ma chi ha votato come? Un'indagine di follow-up mostra come hanno votato domenica i partiti e le fasce d'età.

Petar Marjanović Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo un sondaggio di follow-up, la tassazione individuale è stata approvata soprattutto grazie ai voti dei partiti di sinistra.

L'iniziativa contro la SSR è stata sostenuta soprattutto dagli elettori dell'UDC.

L'iniziativa sul fondo per il clima è fallita a causa dell'opposizione dei partiti di centro-destra.

L'iniziativa sul contante è stata sostenuta principalmente dalla base dell'UDC. Mostra di più

Il voto di domenica è terminato: la tassazione individuale e la controproposta all'iniziativa sul contante sono state votate a favore, mentre le iniziative sulla SSR, sul fondo per il clima e sul contante non hanno ottenuto la maggioranza dei votanti.

Dai semplici risultati non è chiaro come si sia arrivati a questi risultati. Un sondaggio di Tamedia e "20 Minuten", a cui hanno partecipato 17.788 lettori e lettrici, fa luce su questo aspetto.

Secondo i risultati, la tassazione individuale è passata solo grazie ai voti della sinistra. Più di due terzi del PS, dei Verdi e dei Verdi Liberali hanno votato a favore. Nel PLR, invece, il 44% ha respinto il proprio prestigioso progetto.

La resistenza è stata particolarmente forte tra l'UDCP e il Centro, anche se il 42% della base di centro ha votato a favore. L'approvazione è stata più diffusa nelle città, nella Svizzera francese e tra gli elettori più giovani.

L'iniziativa della SSR è stata accolta positivamente solo dagli elettori dell'UDC

Il sondaggio post-voto mostra un chiaro schema per l'iniziativa sul dimezzamento del canone radio-TV: il testo è stato accolto con particolare favore solo dagli elettori dell'UDC - oltre tre quarti.

Particolarmente contrari sono stati gli accademici con un alto reddito, gli anziani e gli abitanti delle città. In tutti i partiti, le donne (64%) hanno detto no più chiaramente degli uomini (60%).

L'iniziativa del Fondo per il clima è stata chiaramente respinta nel complesso. Mentre la maggioranza degli elettori del PS e dei Verdi ha votato a favore, i partiti della classe media hanno chiaramente respinto la proposta.

L'iniziativa sui fondi è stata particolarmente apprezzata dalla base dell'SVP (76%). La maggioranza dei sostenitori degli altri partiti ha appoggiato la controproposta, che sarà ora inclusa nella Costituzione.