La truffa degli SMS si diffonde in Svizzera: ecco come funziona e come difendersi

Quello che la scorsa estate era emerso per la prima volta a Ginevra non è più un caso isolato.
Secondo le ricerche dell'emissione «Kassensturz» della SRF, le polizie cantonali di Zurigo, Lucerna, Zugo, Ticino e dei due semicantoni di Basilea hanno confermato l’utilizzo sul loro territorio dei cosiddetti «SMS blaster».
La truffa è dunque più diffusa in Svizzera di quanto si sapesse finora.
Il principio è tanto semplice quanto efficace: il dispositivo finge di essere un’antenna reale di telefonia mobile. Gli smartphone nelle vicinanze si collegano automaticamente e ricevono messaggi di phishing.
A Ginevra, con questo metodo, 154 persone sono state truffate per quasi due milioni di franchi. Nel canton Vaud, una quarantina di vittime ha perso complessivamente 260’000 franchi.
La particolarità di questa tecnica è che consente di aggirare i filtri anti-SMS introdotti dagli operatori dal 2022, grazie ai quali ogni giorno vengono bloccati decine di migliaia di messaggi fraudolenti.
«Per i truffatori questi dispositivi sono interessanti perché possono essere utilizzati senza dipendere dalla rete degli operatori di telecomunicazione», spiega l’esperto di cybersicurezza Marc Ruef.
L’arresto a Basilea e la rete dietro la truffa
Lo scorso autunno, un uomo si era spostato nella zona tra Muttenz e Basilea inviando SMS di phishing, a nome, tra gli altri, della Migros. In un solo giorno avrebbe raggiunto circa 100’000 smartphone.
La polizia di Basilea Campagna è riuscita ad arrestare un cittadino cinese e ha mostrato per la prima volta pubblicamente uno dei dispositivi sequestrati.
Ha dimensioni simili a quelle di un computer, è collegato a una batteria d’auto e viene controllato tramite un’app.