«Serve più buon senso» La fondazione dei consumatori chiede più tolleranza alle FFS, ecco perché

Hai fretta? blue News riassume per te La Fondazione per la protezione dei consumatori ha riacceso il dibattito sulle «multe per pochi secondi».

Critica in particolare la scarsa tolleranza delle FFS nei confronti di chi completa l’acquisto del biglietto subito dopo la partenza.

Le FFS ricordano che il titolo di trasporto deve essere acquistato prima della partenza e spiegano che il personale di controllo non può sempre verificare sul posto eventuali problemi tecnici o circostanze particolari.

I passeggeri che si ritengono trattati ingiustamente possono chiedere una verifica successiva. Riepilogo creato con

Ti sei precipitato sul treno e hai comprato il biglietto solo una volta salito a bordo? Potrebbe costarti molto, molto caro.

Le cosiddette «multe per pochi secondi» suscitano regolarmente il malcontento dei passeggeri.

La regola, però, è chiara: l’acquisto del titolo di trasporto deve essere completato prima della partenza. Anche chi conclude la transazione con appena qualche secondo di ritardo rischia quindi una sanzione.

A riportare il tema al centro del dibattito è ora la Fondazione per la protezione dei consumatori della svizzera tedesca, che ha dedicato un post su Instagram alle «multe per pochi secondi».

«Continuiamo a ricevere segnalazioni da parte di consumatori che lamentano una mancanza di tolleranza durante i controlli dei biglietti delle FFS», scrive la fondazione, aggiungendo: «È fuori discussione che sia necessario avere un biglietto valido. Ma da parte delle FFS sarebbero certamente opportuni un po’ più di buon senso e maggiore flessibilità».

I clienti possono chiedere una verifica

Il personale addetto ai controlli può dunque decidere autonomamente di mostrare tolleranza?

Come spiegano le FFS sul proprio sito, spesso sul posto non è possibile verificare nel dettaglio le circostanze concrete.

Non si può, per esempio, accertare immediatamente se durante l’acquisto si siano effettivamente verificati problemi tecnici.

«Per questo motivo, i clienti che ritengono di essere stati trattati ingiustamente possono chiedere in un secondo momento una verifica dell’accaduto», precisano le FFS.

Ogni anno, aggiunge l’azienda, vengono adottate retroattivamente decisioni favorevoli ai clienti «in migliaia di casi», per esempio in presenza di «errori evidenti o situazioni personali delicate».

Anche in caso di esito negativo, i passeggeri possono rivolgersi all’organo di mediazione competente.