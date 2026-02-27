La galleria Vedeggio-Cassarate sarà chiusa al traffico per due notti, da lunedì 6 luglio a mercoledì 8 luglio 2026, dalle 21.00 alle 05.00.

Lo indica una nota di oggi, giovedì, del Dipartimento del territorio. La misura è necessaria per permettere dei lavori agli impianti elettromeccanici del tunnel.

Saranno segnalate le deviazioni stradali e l’informazione agli automobilisti sarà ribadita da Viasuisse.

Chiuso a Castel San Pietro il tratto Monte – Casima

In un altro comunicato il Cantone fa sapere che la strada cantonale a Castel San Pietro tra le frazioni di Monte e Casima, verrà sbarrata parzialmente o totalmente a causa delle opere di pavimentazione da martedì 14 luglio 2026 a venerdì 28 agosto 2026 dalle 07:00 alle 18:00.

L'invito all’utenza è quello di osservare la segnaletica esposta, seguire le disposizioni degli agenti di sicurezza e essere prudenti nella zona del cantiere per la sicurezza degli addetti ai lavori.

In caso di avverse condizioni meteo, fa sapere il del Dipartimento del territorio, i lavori potrebbero subire ritardi.