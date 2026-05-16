Tafferugli, interventi della polizia, violenze e chiusure impreviste di negozi: un'operazione di vendita di una speciale collezione di orologi Swatch creata in collaborazione con il produttore di orologi di lusso Audemars Piguet si è trasformata in caos sabato in Svizzera, Francia e in tutta Europa.

L'operazione, molto partecipata, metteva in vendita orologi frutto della collaborazione tra le case orologiere svizzere Swatch e Audemars Piguet. AFP

Basile Mermoud

La vendita degli orologi «Royal Pop», frutto della collaborazione tra i due gruppi svizzeri, ha attirato grandi folle.

In molte città si sono formate durante la notte lunghe code di diverse centinaia di persone e sono sorte tensioni a causa del sovraccarico della sicurezza dei negozi.

In Svizzera, come riferiscono vari media, problemi nelle file d'attesa per accedere a un agognato segnatempo sono sorti in particolare a Basilea e Losanna.

È stato necessario l'intervento della polizia.

Swatch ha reagito annunciando sulla rete sociale Instagram che «per motivi di sicurezza pubblica, i nostri negozi in Rue du Marché a Ginevra, così come quelli di Losanna e Basilea, rimarranno chiusi oggi».

Tafferugli in Francia

Secondo una fonte della polizia, circa 300 persone che si erano presentate prima dell'apertura del negozio Swatch nel centro commerciale Westfield Parly 2, alle porte di Parigi, per vendere gli orologi «Royal Pop», sono state disperse dalla polizia con l'uso di gas lacrimogeni sabato.

Secondo questa fonte, sono stati danneggiati una tenda di metallo e due cancelli di sicurezza e sono stati aggrediti agenti di polizia e guardie di sicurezza.

La vendita è stata annullata senza che sia stata fornita una data per la sua riprogrammazione, poiché «gli organizzatori avevano sottovalutato le misure di sicurezza», secondo la stessa fonte.

Swatch, contattata dall'AFP, non ha voluto commentare.

Sul suo account Instagram, Swatch France ha semplicemente dichiarato che a causa di «considerazioni di sicurezza pubblica», i suoi negozi a Parly 2, Lione, Deauville, Rennes, Lille, Saint-Tropez e Montpellier sarebbero rimasti chiusi oggi.

A Lille, «almeno quattro» persone hanno comunicato al personale comunale che presenteranno un reclamo, affermando di essere state «prese a pugni in coda» sabato, ha dichiarato all'AFP Maroin Al Dandachi, vicesindaco responsabile di Vieux-Lille.

La città di Lille ha annunciato che presenterà una denuncia contro Swatch per «aver ostacolato il traffico sulla strada pubblica».

Le guardie di sicurezza dello Swatch store sono state «sopraffatte dall'afflusso di persone», rendendo necessario l'intervento della polizia municipale, ha dichiarato il vicesindaco.

Secondo la Prefettura del Nord, le 350 persone radunate fuori dal negozio di Lille si sono disperse pacificamente. A Lione, 250 persone sono state allontanate senza incidenti sabato a causa del sovraffollamento, secondo una fonte della polizia.

A Marsiglia, la polizia è intervenuta davanti al negozio Swatch a mezzogiorno per allontanare i clienti in coda. Lo stesso è accaduto a Bordeaux, dove la polizia è dovuta intervenire per disperdere i clienti ancora in strada dopo che gli orologi Royal Pop avevano esaurito le scorte.

Si parla di sommossa

Diversi clienti e residenti locali hanno espresso la loro rabbia sul sito web di Google Maps.

«L'apertura del punto vendita Royal Pop era prevista per le 10, ma alle 8 la guardia di sicurezza ci ha detto di venire avanti, provocando letteralmente una sommossa fuori dal negozio.»

«Il personale, non essendo qualificato per gestire questo tipo di situazione, ci ha urlato di allontanarci, il che ha solo peggiorato la situazione", racconta Jules, un cliente respinto.

«È un peccato chiudere il negozio dopo aver (esaurito) lo stock della nuova uscita, senza dare agli altri clienti la possibilità di approfittare degli altri orologi», ha aggiunto Joshua.

Che cosa è e quanto costa uno Swatch «Royal Pop»

L'operazione, molto seguita, mette in vendita orologi frutto della collaborazione tra le case orologiere svizzere Swatch e Audemars Piguet.

L'orologio Royal Pop - venduto a circa 400 euro a seconda del modello - si ispira sia all'orologio Swatch Pop sia al Royal Oak di Audemars Piguet, che può valere decine di migliaia di euro.

In Francia, gli orologi Royal Pop sono disponibili in 18 boutique, con un orologio per persona, per giorno e per negozio. Il gruppo non ha precisato quali fossero le scorte disponibili né quanto sarebbe durata la vendita.

Tensioni anche a Milano e Regno Unito

L'operazione è andata male anche a Milano, dove, secondo le immagini diffuse dai media, è scoppiata una rissa all'esterno di un negozio Swatch all'apertura di sabato.

Ci sono state tensioni anche all'esterno di un'altra boutique milanese del marchio svizzero, quando i commessi hanno annunciato che le scorte erano esaurite.

Sempre nel Regno Unito, il gruppo svizzero ha chiuso tutti i suoi negozi a Londra, Liverpool, Manchester, Birmingham, Sheffield, Glasgow e Cardiff per la giornata di oggi, per motivi di «sicurezza» dei suoi clienti e dipendenti.