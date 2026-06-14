Due piloti residenti in Ticino sono fuori pericolo dopo essere precipitati sabato con un piccolo aereo a Lurate Caccivio, nel Comasco.

I vigili del fuoco hanno estratto i due occupanti dalle lamiere del velivolo

Comasco La vita dei due piloti ticinesi del piccolo aereo precipitato a Lurate Caccivio non è più in pericolo

Il velivolo stava rientrando all'aeroporto di Locarno quando i due, stando a informazioni raccolte dalla RSI, hanno tentato un atterraggio d'emergenza in un campo.

Il 55enne e il 66enne erano decollati sabato mattina diretti ad Albenga, cittadina della provincia di Savona, in Liguria.

Attorno alle 16.30, durante il rientro hanno deciso la discesa d'emergenza.

L'aeromobile è intestato a una scuola di volo di Locarno che lo aveva noleggiato per la trasferta.

Le autorità aeronautiche italiane e svizzere collaboreranno per stabilire le cause dell'incidente.