L'accordo sui dazi di Trump è un successo per la Svizzera - con un retrogusto amaro

Trump probabilmente sorride dopo l'accordo sulle tariffe. KEYSTONE

Gli Stati Uniti riducono le tariffe punitive sui prodotti svizzeri. Un presunto trionfo, ma il prezzo dell'accordo è alto. L'economista Claude Maurer analizza la situazione per blue News.

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Gli Stati Uniti riducono le tariffe punitive sui prodotti svizzeri dal 39 al 15%.

Per l'economista Claude Maurer, questo significa un sollievo per le aziende svizzere.

Maurer elogia la tattica di Trump come un'abile strategia negoziale, ma avverte che i dazi del 15% non sono un vero motivo di euforia. Mostra di più

«Abbiamo raggiunto un accordo». Le parole pronunciate dal delegato al commercio statunitense Jamieson Greer al canale economico CNBC venerdì pomeriggio (CEST) devono aver fatto fare i salti di gioia a molti dirigenti di aziende svizzere.

Poco dopo, il Consiglio federale ha confermato sulla piattaforma X: «I dazi statunitensi saranno ridotti al 15%».

Ricordiamo che il 1° agosto, in occasione della festa nazionale svizzera, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha imposto alla Svizzera dazi punitivi del 39%. Secondo il Consiglio federale, la riduzione è ora merito del Presidente statunitense «per il suo impegno costruttivo».

Ma la gioia esuberante è giustificata?

«La cosa più importante è che le aziende svizzere abbiano le stesse condizioni dei loro concorrenti dell'UE quando si tratta di dazi doganali», dice a blue News Claude Maurer, capo economista di BAK Economics.

«Un campo di gioco equo in una partita difficile»

Secondo Maurer, la riduzione dei dazi doganali equivale a un «sollievo» per le aziende svizzere. Soprattutto perché il settore delle esportazioni stava già soffrendo per il rapido apprezzamento del franco svizzero rispetto al dollaro.

Ora, il Paese è tornato «praticamente allo stesso livello delle aziende comparabili dell'eurozona, anche se in una partita non facile».

Le aziende svizzere stanno beneficiando del fatto che non sono abituate ad avere un vantaggio competitivo sui prezzi a causa del franco generalmente forte.

I settori dell'orologeria, della medicina, dei macchinari, dell'elettricità e dei metalli in particolare beneficeranno probabilmente di tariffe più basse, come scrive UBS in risposta a una richiesta dell'agenzia di stampa AWP. Le merci dell'UE sono già soggette da diversi mesi a una tariffa statunitense inferiore del 15%.

L'«ancora assurda» diventa una storia di successo

Secondo Maurer, Trump dovrebbe essere lodato per la sua strategia negoziale. Sta utilizzando con successo l'"ancora": parte dal 39% e si ritira al 15%.

«Senza l'assurda ancora, una cifra del 15% non sarebbe mai stata celebrata come un successo», afferma l'economista. Si può quindi ipotizzare che la tariffa del 15% rimarrà in modo permanente.

Ma l'accordo ha un prezzo. Secondo Greer, le aziende svizzere dovranno trasferire alcune parti delle loro capacità produttive negli Stati Uniti.

Secondo notizie non ancora confermate, si parla anche di promesse di investimenti per un totale di circa 200 miliardi di dollari e dell'acquisto di aerei Boeing.

Un prezzo troppo alto? L'esperto relativizza: «Le aziende svizzere stanno già investendo molto nel mercato statunitense, quindi ulteriori investimenti non sono da escludere».

Resta ora da vedere quanti di questi investimenti siano i cosiddetti profitti inattesi - cioè che sarebbero stati realizzati anche senza la controversia doganale - e quanto denaro aggiuntivo verrà effettivamente speso.