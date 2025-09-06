Le persone a mobilità ridotta spesso dipendono da una sedia a rotelle in aeroporto. Symbolbild: Keystone

All'aeroporto di Zurigo ci sono problemi con il servizio per i passeggeri a mobilità ridotta. Un ex dipendente e una persona interessata raccontano le loro esperienze.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Il servizio PRM dell'aeroporto di Zurigo soffre per la mancanza di personale.

Un'assistenza inadeguata porta a incidenti, come il caso di un passeggero dimenticato al gate e, talvolta, anche a voli persi.

L'aeroporto riconosce i problemi e sta prendendo provvedimenti. Mostra di più

L'aeroporto di Zurigo è alle prese con le difficoltà del servizio per i passeggeri a mobilità ridotta (PRM).

Un ex dipendente, che desidera rimanere anonimo, ha raccontato al quotidiano «Zürcher Unterländer» della mancanza di personale e del sovraccarico di dipendenti.

Secondo la fonte, il servizio, che in realtà è responsabile dell'accompagnamento delle persone dal check-in al posto a sedere in aereo, è spesso sotto organico.

Invece dell'assistenza prevista per due persone, i dipendenti devono spesso spingere diverse sedie a rotelle contemporaneamente.

Lo sforzo fisico per i dipendenti è elevato. L'ex dipendente riferisce di problemi alla schiena e lesioni ai polsi.

«In quel momento ti senti impotente»

La situazione di tensione porta a problemi, come dimostra l'esperienza della musicista Brandy Butler.

Aveva prenotato il servizio per suo padre, ma è stato dimenticato all'aeroporto. È stato ritrovato solo un'ora dopo.

La situazione ha causato grande preoccupazione alla famiglia: «In quel momento ti senti impotente», ha dichiarato Butler al quotidiano «Zürcher Unterländer».

L'ex dipendente conferma che tali incidenti non sono rari. La mancanza di personale porta anche i passeggeri a perdere i loro voli. I dipendenti di PRM Services hanno inviato una lettera all'Aeroporto di Zurigo con proposte di soluzioni per migliorare la situazione.

L'aeroporto di Zurigo è consapevole dei problemi e sta lavorando per migliorarli.

Alla domanda del giornale, una portavoce ha spiegato che il carico di lavoro è aumentato a causa dei cantieri e del numero crescente di passeggeri PRM.

L'aeroporto sta assumendo nuovo personale e procurando materiale aggiuntivo.