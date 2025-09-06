L'aeroporto di Zurigo è alle prese con le difficoltà del servizio per i passeggeri a mobilità ridotta (PRM).
Un ex dipendente, che desidera rimanere anonimo, ha raccontato al quotidiano «Zürcher Unterländer» della mancanza di personale e del sovraccarico di dipendenti.
Secondo la fonte, il servizio, che in realtà è responsabile dell'accompagnamento delle persone dal check-in al posto a sedere in aereo, è spesso sotto organico.
Invece dell'assistenza prevista per due persone, i dipendenti devono spesso spingere diverse sedie a rotelle contemporaneamente.
Lo sforzo fisico per i dipendenti è elevato. L'ex dipendente riferisce di problemi alla schiena e lesioni ai polsi.
«In quel momento ti senti impotente»
La situazione di tensione porta a problemi, come dimostra l'esperienza della musicista Brandy Butler.
Aveva prenotato il servizio per suo padre, ma è stato dimenticato all'aeroporto. È stato ritrovato solo un'ora dopo.
La situazione ha causato grande preoccupazione alla famiglia: «In quel momento ti senti impotente», ha dichiarato Butler al quotidiano «Zürcher Unterländer».
L'ex dipendente conferma che tali incidenti non sono rari. La mancanza di personale porta anche i passeggeri a perdere i loro voli. I dipendenti di PRM Services hanno inviato una lettera all'Aeroporto di Zurigo con proposte di soluzioni per migliorare la situazione.
L'aeroporto di Zurigo è consapevole dei problemi e sta lavorando per migliorarli.
Alla domanda del giornale, una portavoce ha spiegato che il carico di lavoro è aumentato a causa dei cantieri e del numero crescente di passeggeri PRM.
L'aeroporto sta assumendo nuovo personale e procurando materiale aggiuntivo.