Ex dipendente lancia l'allarme L'aeroporto di Zurigo dimentica al gate un passeggero disabile. E non è un caso isolato

ai-scrape

6.9.2025 - 13:32

Le persone a mobilità ridotta spesso dipendono da una sedia a rotelle in aeroporto.
Le persone a mobilità ridotta spesso dipendono da una sedia a rotelle in aeroporto.
Symbolbild: Keystone

All'aeroporto di Zurigo ci sono problemi con il servizio per i passeggeri a mobilità ridotta. Un ex dipendente e una persona interessata raccontano le loro esperienze.

Redazione blue News

06.09.2025, 13:32

06.09.2025, 19:03

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il servizio PRM dell'aeroporto di Zurigo soffre per la mancanza di personale.
  • Un'assistenza inadeguata porta a incidenti, come il caso di un passeggero dimenticato al gate e, talvolta, anche a voli persi.
  • L'aeroporto riconosce i problemi e sta prendendo provvedimenti.
Mostra di più

L'aeroporto di Zurigo è alle prese con le difficoltà del servizio per i passeggeri a mobilità ridotta (PRM).

Un ex dipendente, che desidera rimanere anonimo, ha raccontato al quotidiano «Zürcher Unterländer»  della mancanza di personale e del sovraccarico di dipendenti.

Secondo la fonte, il servizio, che in realtà è responsabile dell'accompagnamento delle persone dal check-in al posto a sedere in aereo, è spesso sotto organico.

Invece dell'assistenza prevista per due persone, i dipendenti devono spesso spingere diverse sedie a rotelle contemporaneamente.

Lo sforzo fisico per i dipendenti è elevato. L'ex dipendente riferisce di problemi alla schiena e lesioni ai polsi.

«In quel momento ti senti impotente»

La situazione di tensione porta a problemi, come dimostra l'esperienza della musicista Brandy Butler.

Aveva prenotato il servizio per suo padre, ma è stato dimenticato all'aeroporto. È stato ritrovato solo un'ora dopo.

La situazione ha causato grande preoccupazione alla famiglia: «In quel momento ti senti impotente», ha dichiarato Butler al quotidiano «Zürcher Unterländer».

L'ex dipendente conferma che tali incidenti non sono rari. La mancanza di personale porta anche i passeggeri a perdere i loro voli. I dipendenti di PRM Services hanno inviato una lettera all'Aeroporto di Zurigo con proposte di soluzioni per migliorare la situazione.

L'aeroporto di Zurigo è consapevole dei problemi e sta lavorando per migliorarli.

Alla domanda del giornale, una portavoce ha spiegato che il carico di lavoro è aumentato a causa dei cantieri e del numero crescente di passeggeri PRM.

L'aeroporto sta assumendo nuovo personale e procurando materiale aggiuntivo.

