La Cancelleria federale ha pubblicato il testo dell'iniziativa sul Foglio federale. In esso si afferma che la Confederazione deve rinunciare all'acquisto dei caccia F-35 e adeguare di conseguenza il budget dell'esercito.
Secondo «No agli F-35», l'iniziativa è sostenuta da oltre 220 persone, molte delle quali avevano già appoggiato la precedente iniziativa «Stop F-35», ritirata dopo il lancio.
L'associazione sottolinea di aver già chiesto più volte al Consiglio federale l'ammontare delle spese per i jet e richiesto informazioni sul calendario e sul contratto.
Non essendo ancora pervenuta nessuna risposta, «No agli F-35» ha deciso di riproporre oggi le stesse domande.
Il termine per la consegna delle firme scadrà alla fine di ottobre 2027.