Al via un'iniziativa per fermare l'acquisto dei caccia americani F-35. (foto d'archivio) Keystone

L'associazione civica «No agli F-35» intende bloccare l'acquisto dei caccia americani F-35 tramite un'iniziativa popolare. La raccolta delle firme prende il via oggi.

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La Cancelleria federale ha pubblicato il testo dell'iniziativa sul Foglio federale. In esso si afferma che la Confederazione deve rinunciare all'acquisto dei caccia F-35 e adeguare di conseguenza il budget dell'esercito.

Secondo «No agli F-35», l'iniziativa è sostenuta da oltre 220 persone, molte delle quali avevano già appoggiato la precedente iniziativa «Stop F-35», ritirata dopo il lancio.

L'associazione sottolinea di aver già chiesto più volte al Consiglio federale l'ammontare delle spese per i jet e richiesto informazioni sul calendario e sul contratto.

Non essendo ancora pervenuta nessuna risposta, «No agli F-35» ha deciso di riproporre oggi le stesse domande.

Il termine per la consegna delle firme scadrà alla fine di ottobre 2027.