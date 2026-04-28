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Esercito Lanciata iniziativa contro l'acquisto degli F-35

SDA

28.4.2026 - 10:55

Al via un'iniziativa per fermare l'acquisto dei caccia americani F-35. (foto d'archivio)
Al via un'iniziativa per fermare l'acquisto dei caccia americani F-35. (foto d'archivio)
Keystone

L'associazione civica «No agli F-35» intende bloccare l'acquisto dei caccia americani F-35 tramite un'iniziativa popolare. La raccolta delle firme prende il via oggi.

Keystone-SDA

28.04.2026, 10:55

28.04.2026, 11:00

Il Consiglio federale informa. F-35 molto più rumorosi degli attuali F/A-18, cosa farà l'esercito per chi vive vicino agli scali?

Il Consiglio federale informaF-35 molto più rumorosi degli attuali F/A-18, cosa farà l'esercito per chi vive vicino agli scali?

La Cancelleria federale ha pubblicato il testo dell'iniziativa sul Foglio federale. In esso si afferma che la Confederazione deve rinunciare all'acquisto dei caccia F-35 e adeguare di conseguenza il budget dell'esercito.

Secondo «No agli F-35», l'iniziativa è sostenuta da oltre 220 persone, molte delle quali avevano già appoggiato la precedente iniziativa «Stop F-35», ritirata dopo il lancio.

L'associazione sottolinea di aver già chiesto più volte al Consiglio federale l'ammontare delle spese per i jet e richiesto informazioni sul calendario e sul contratto.

Non essendo ancora pervenuta nessuna risposta, «No agli F-35» ha deciso di riproporre oggi le stesse domande.

Il termine per la consegna delle firme scadrà alla fine di ottobre 2027.

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