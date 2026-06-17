La ristrutturazione, annuncia martedì una nota della società, punta su un maggiore impiego dell'intelligenza artificiale. Non è chiaro quanti tagli riguarderanno la Svizzera. L'azienda conta circa 1'600 dipendenti nel mondo, per lo più in Europa. Il piano prevede quindi circa 400 licenziamenti. La riorganizzazione sarà completata entro fine 2026. Dal 2027 sono attesi risparmi annui per circa 16 milioni di euro. Lastminute, quotata alla borsa SIX, vuole integrare l'IA nelle applicazioni per clienti e ottimizzare l'infrastruttura dati.