In zona Lavinone Frana tra Corticiasca e Scareglia, la strada sarà riaperta nel 2028

Repubblica e Cantone Ticino

I danni strutturali che hanno portato alla chiusura della strada

A più di un anno dalla chiusura della tratta, il Cantone ha illustrato ina una nota giovedì come intende procedere: il collegamento tra Corticiasca e Scareglia, in Valcolla, sarà ripristinato sul tracciato attuale.