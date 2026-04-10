Nel Comune di Lavizzara l’acqua è nuovamente potabile: è infatti stato revocato venerdì l’avviso di non potabilità diramato lo scorso 5 aprile e che riguardava l’acqua erogata dall’acquedotto alle località di Piano di Peccia, Sant’ I disagi – spiega il Municipio in un comunicarto – «sono riconducibili a delle impurità riscontrate in una sorgente che era stata interessata dallo scavo per la posa delle condotte di adduzione, a causa del repentino scioglimento della neve». La sorgente in questione è quindi stata «precauzionalmente messa fuori servizio».