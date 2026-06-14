Immagine illustrativa d'archivio.
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Nuova fase di lavori ferroviari estivi nel Nordovest della Lombardia e in Piemonte, su linee che interessano anche chi viaggia da o per Vallese e Ticino.
La circolazione di treni tra Domodossola e Arona è sospesa da oggi, domenica 14 giugno al 26 luglio e sostituita con autobus.
Dal 20 al 26 luglio la sospensione sarà sull'intera tratta Domodossola-Sesto Calende. Da domani, lunedì 15 giugno, anche una tratta della Laveno-Varese sarà chiusa.
Riprendono invece a circolare oggi, domenica 14 giugno, i treni tra Rho e Gallarate, che erano stati interrotti il 7 giugno.
Si possono avere maggiori informazioni direttamente consultando il sito di Trenord