Il Ministro dei Media Albert Rösti deve rispondere alle domande sui dividendi di Serafe. sda

Grazie alla riscossione del canone radiotelevisivo, l'azienda privata Serafe guadagna milioni da un compito statale. In Consiglio nazionale cresce la pressione sul consigliere federale Albert Rösti affinché metta in discussione il sistema.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te Due consiglieri nazionali chiedono al Consiglio federale risposte sui profitti milionari di Serafe.

L'azienda riscuote i canoni radiotelevisivi per conto della Confederazione e nel 2024 ha versato sei milioni di franchi alla sua società madre.

Le mozioni si interrogano sull'opportunità di consentire a un'azienda privata di guadagnare così tanto da un compito statale. Mostra di più

Due mozioni del Consiglio nazionale alimentano oggi, martedì, il dibattito sul canone radiotelevisivo.

Il consigliere nazionale Michael Töngi (Verdi) e la consigliera nazionale Brenda Tuosto (PS) vogliono sapere dal Consiglio federale perché un'azienda privata può guadagnare milioni con un mandato statale e se deve rimanere così.

I due si rivolgono al consigliere federale Albert Rösti, responsabile della politica dei media.

Le domande critiche sono state innescate da un'inchiesta della «NZZ am Sonntag». Il giornale ha riferito che la Serafe ha realizzato un utile di quasi 6 milioni di franchi l'anno scorso e ha distribuito l'intero importo come dividendo alla sua società madre Secon AG.

L'azienda è sostenuta da Cédric Moret, un imprenditore della Svizzera occidentale. Quest'ultimo detiene una partecipazione di maggioranza in Serafe attraverso una rete di società e, secondo il quotidiano svizzero-tedesco, beneficia direttamente di una tassa che tutte le famiglie devono pagare, indipendentemente dal fatto che utilizzino o meno il servizio pubblico.

Moret: «Perché questa polemica?»

Moret ha respinto con fermezza le accuse sul «SonntagsBlick», al quale ha spiegato che il dividendo è stato reinvestito nel suo gruppo di aziende per sviluppare ulteriormente l'infrastruttura tecnica di Serafe.

E ha definito la notizia come «politicamente motivata», annunciando che prenderà in considerazione un'azione legale contro la «NZZ am Sonntag».

Ma molte domande rimangono senza risposta. Serafe riscuote 5 franchi per ogni sollecito, 20 franchi per ogni recupero crediti ed entro il 2024 il numero dei recuperi sarà raddoppiato.

Per molti parlamentari una cosa è chiara: se questi profitti vengono realizzati con un prelievo statale obbligatorio, la Confederazione deve fare un esame più attento. Le critiche non sono rivolte alla SSR o al servizio pubblico, ma al sistema di riscossione del canone.

Rösti deve dare risposte

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), di cui è responsabile Rösti (UDC), è ora sotto pressione per agire. La questione delle modalità di riscossione del canone radiotelevisivo è da anni oggetto di dibattito politico.

Già nel 2010 il Consiglio federale aveva esaminato la possibilità che lo Stato riscuotesse direttamente il canone, respingendo poi il progetto per il timore che la SSR potesse subire una maggiore influenza politica.

Ora Rösti deve spiegare perché un'azienda privata ne guadagna milioni e se è ancora al passo con i tempi.