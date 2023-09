Le banche cantonali stanno derubando i loro clienti?

Nel primo semestre del 2023 la Zürcher Kantonalbank ha guadagnato più di quanto abbia mai fatto in un semestre. L'utile è salito di un quarto a 677 milioni di franchi svizzeri, soprattutto grazie alla buona performance dell'attività di gestione degli interessi. KEYSTONE/archivio

Le banche cantonali stanno facendo grandi profitti, ma i tassi di interesse per i loro prestiti e mutui rimangono alti. Secondo l'agenzia per la tutela dei consumatori, si tratta di una truffa.

Hai fretta? blue News riassume per te Quest'anno le banche cantonali svizzere stanno realizzando profitti elevati, ma non stanno trasferendo questo successo ai loro clienti.

La Fondazione per la protezione dei consumatori critica ora le banche.

I Verdi chiedono una tassa sugli utili in eccesso. Mostra di più

La Fondazione per la tutela dei consumatori ha accusato le banche cantonali di truffa. È «ingiusto» che le banche realizzino «profitti assurdamente elevati» e allo stesso tempo non riducano le commissioni o aumentino i tassi di interesse, ha dichiarato Sara Stalder, direttrice esecutiva della fondazione, alla «SonntagsZeitung».

La ragione principale degli alti profitti è la svolta dei tassi d'interesse. Un anno fa, la Banca Nazionale (BNS) ha posto fine alla fase dei tassi d'interesse negativi. Da allora, le banche hanno potuto nuovamente applicare tassi d'interesse più elevati per i loro prestiti e mutui.

«Massimizzare i profitti non dev'essere in primo piano»

15 delle 24 banche cantonali sono considerate istituzioni di diritto pubblico e hanno quindi una responsabilità particolare.

«Per loro, la massimizzazione del profitto non deve essere in primo piano», afferma Peter V. Kunz, professore di diritto commerciale all'Università di Berna. «In realtà, ora dovrebbero soddisfare la loro clientela in termini di onorari e interessi».

Anche la comunità imprenditoriale ha chiesto maggiore comprensione, come ha affermato Fabio Regazzi, presidente dell'associazione di categoria e consigliere nazionale de Il Centro. Si dovrebbe valutare se le banche possono ridurre i loro margini.

Il presidente del partito dei Verdi Balthasar Glättli ha chiesto una tassa sugli utili in eccesso, come già introdotta in Spagna e Ungheria.

Secondo l'Associazione delle 24 Banche Cantonali, i tassi di interesse sono in linea con il mercato. Diverse banche hanno adeguato le loro condizioni. «Stanno trasferendo ai loro clienti le migliori condizioni sui mercati monetari e dei capitali».