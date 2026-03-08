  1. Clienti privati
In aggiornamento Le cartine con i risultati delle votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni

Alessia Moneghini

8.3.2026

,

Keystone-ATS, Alessia Moneghini

08.03.2026, 11:51

08.03.2026, 13:40

Iniziativa «Il denaro contante è libertà» e controprogetto diretto: i risultati a livello cantonale

Iniziativa «Il denaro contante è libertà» e controprogetto diretto: i risultati a livello comunale

Iniziativa «Il denaro contante è libertà» e controprogetto diretto: i risultati a livello ticinese

Iniziativa SSR: i risultati a livello cantonale

Iniziativa SSR: i risultati a livello comunale

Iniziativa SSR: i risultati a livello ticinese

Iniziativa per un fondo per il clima: i risultati a livello cantonale

Iniziativa per un fondo per il clima: i risultati a livello comunale

Iniziativa per un fondo per il clima: i risultati a livello ticinese

Legge federale sull'imposizione individuale: i risultati a livello cantonale

Legge federale sull'imposizione individuale: i risultati a livello comunale

Legge federale sull'imposizione individuale: i risultati a livello ticinese

Votazioni federali. Sì al controprogetto sul contante, netti no all'iniziativa su SSR e sul fondo climatico, sì all'imposizione individuale

Votazioni federaliSì al controprogetto sul contante, netti no all'iniziativa su SSR e sul fondo climatico, sì all'imposizione individuale

In aggiornamento. I risultati delle quattro votazioni federali a colpo d'occhio

In aggiornamentoI risultati delle quattro votazioni federali a colpo d'occhio

