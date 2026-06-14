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In aggiornamento Le cartine con i risultati delle votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni

Alessia Moneghini

14.6.2026

,

Keystone-ATS, Alessia Moneghini

14.06.2026, 10:54

14.06.2026, 10:57

Iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)»: i risultati a livello cantonale

Iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)»: i risultati a livello comunale

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Il live-blog. Ecco prime proiezioni, risultati e reazioni delle votazioni federali

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In aggiornamento. I risultati delle votazioni a colpo d'occhio

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