Dati definitivi
Le cartine con i risultati delle votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni
Iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)»: i risultati a livello cantonale
Iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)»: i risultati a livello comunale
Iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)»: i risultati a livello ticinese
Modifica della legge sul servizio civile: i risultati a livello cantonale
Modifica della legge sul servizio civile: i risultati a livello comunale
Modifica della legge sul servizio civile: i risultati a livello ticinese