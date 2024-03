Le case di riposo lottano contro la legionella, ecco dove si nasconde

Batteri di Legionella pneumophila colorati al microscopio. CDC/Janice Haney Carr

La legionella pneumophila, che può causare la legionellosi, è stata trovata nelle docce di 11 delle 17 case di riposo testate a Basilea. Anche San Gallo, Zugo e Zurigo controllano regolarmente le strutture.

Il Laboratorio cantonale di Basilea ha scoperto concentrazioni «massicciamente» elevate del batterio in 11 delle 17 case di riposo e di cura.

I chimici cantonali di San Gallo, Zugo e Zurigo sono unanimi nell'affermare che non si tratta di un problema specifico di Basilea.

A San Gallo solo 4 aziende su 35 hanno superato senza problemi le relative ispezioni. Mostra di più

È il batterio che causa la legionellosi, ma anche bevendo acqua contaminata da Legionella pneumophila non si svilupperà per forza una polmonite grave. Il pericolo sussiste solo se le goccioline contaminate, al momento della deglutizione, entrano nella trachea.

L'infezione attraverso il vapore acqueo, invece, è molto più probabile: il batterio è quindi particolarmente pericoloso nelle docce e ancora più potente quando incontra gruppi vulnerabili come gli anziani. Questo è un problema a Basilea: il Laboratorio cantonale ha infatti scoperto la legionella pneumophila in 11 delle 17 case di riposo e di cura esaminate nel 2023.

In 8 di queste 11 strutture la contaminazione è stata «massiccia», riporta la «Basler Zeitung», spiegando che in questi casi il valore massimo è stato superato di dieci volte. L'anno precedente era risultato contaminato un terzo in più delle docce. Gli anziani di Basilea sono quindi particolarmente a rischio?

«La legionella può manifestarsi ovunque. Non è un problema specifico di Basilea, né delle case di riposo», risponde Mattias Fricker, chimico cantonale di Zugo. Anche il suo Cantone infatti indaga sulla «legionella nelle docce pubbliche, comprese quelle delle case di riposo, come previsto dalla legge».

La legionella pneumophila diventa pericolosa quando viene inalata con il vapore acqueo. IMAGO/Gottfried Czepluch

Controlli regolari a Zugo e Zurigo

I superamenti di Legionella pneumophila misurati nell'acqua delle docce nel Canton Zugo erano «inferiori a quelli di Basilea Città, ma siamo giunti alle stesse conclusioni per quanto riguarda i controlli successivi: grazie ad essi ora le docce campionate soddisfano i requisiti di legge».

In alcuni casi, tuttavia, «sono necessarie misure continue per mantenere la concentrazione di batteri nell'acqua delle docce al di sotto del massimo legale».

Il collega di Fricker a Zurigo fa eco a questo sentimento: «La legionella non è un problema specifico di Basilea», scrive il chimico cantonale Martin Brunner. «Anche il Laboratorio cantonale di Zurigo ha effettuato controlli corrispondenti negli ultimi anni. In caso di superamento dei valori massimi, le aziende interessate sono state invitate a correggere immediatamente la situazione e a proteggere i residenti dal contagio».

A San Gallo solo 4 aziende su 35 superano l'ispezione

Le misure che le compagnie zurighesi devono adottare dipendono dalla «rispettiva situazione e dall'entità dell'onere». Anche queste saranno riviste quest'anno, ma grazie alle ispezioni le strutture sono state sensibilizzate, afferma Brunner.

Il sostituto chimico cantonale di San Gallo sottolinea che le infezioni da Legionella pneumophila «non sono un problema specifico delle case di riposo di Basilea». «La presenza nelle forniture di acqua calda è spesso associata a impianti domestici obsoleti o utilizzati raramente, ma anche a impianti industriali», scrive Klaus Luczynski in risposta a una domanda di blue News.

Il suo ufficio ispeziona regolarmente anche «le docce negli stabilimenti balneari, nelle case di cura, nelle strutture di pernottamento o in altre dove ci sono docce accessibili al pubblico». Nel 2023, l'autorità ha effettuato 35 ispezioni in case di riposo e di cura ed «è stato necessario ordinare misure di miglioramento in 31 di esse».